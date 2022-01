Bolsonaro ricoverato d’urgenza per una sospetta occlusione intestinale

Una sospetta occlusione intestinale ha causato forti dolori addominali e il seguente ricovero del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Secondo quanto riportato da alcuni giornali locali, il leader del Brasile è stato trasporto d’urgenza all’ospedale Vila Nova Star di San Paolo. Troppo forti i dolori manifestati da Bolsonaro, appena rientrato dalle vacanze a Santa Caterina.

Bolsonaro, l’accoltellamento del 2018 e i problemi del luglio scorso

Non è la prima volta che il presidente del Brasile viene ricoverato d’urgenza in ospedale per problemi simili. Già durante lo scorso luglio era stato curato per un’ostruzione addominale. I suoi problemi risalgono a quando, nel 2018, è stato accoltellato all’addome da un simpatizzante del suo concorrente alle elezioni, Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsonaro ha poi vinto le elezioni sostituendo proprio quest’ultimo al comando della nazione, ma l’attuale presidente non gode delle simpatie di tutto il popolo brasiliano. Tanti sono stati gli scivoloni del leader nei confronti del suo popolo, soprattutto nel periodo pandemico, con il Brasile ad essere uno dei paesi al mondo maggiormente colpiti.

Le gaffe di Bolsonaro: dalle dichiarazioni sui vaccini alla moto d’acqua

Non è stata una chiusura d’anno semplice, quella del presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Il leader brasiliano è stato criticato da gran parte del mondo per le sue dichiarazioni nettamente contro i vaccini anti Covid. «Fa venire l’Aids», aveva ad esempio dichiarato appena un mese fa, a inizio dicembre. Poi, subito dopo Natale, Bolsonaro ha apertamente dichiarato che non farà vaccinare la figlia di 11 anni, riaprendo la polemica sulla validità del siero e, soprattutto, delle sue parole. L’ultima polemica, invece, risale a tre giorni fa. In sella a una moto d’acqua, il presidente si è divertito in mezzo al mare vicino a Santa Caterina. Contemporaneamente, molto più a nord, gran parte del paese annega a causa delle piogge torrenziali che stanno provocando un vero disastro. «Spero di non dover interrompere le mie vacanze», avrebbe rivelato ai suoi collaboratori, anch’essi perplessi dalle azioni di Bolsonaro.