Bologna, truffa dei bancomat: tra le vittime un musicista de Lo Stato Sociale

Sembra essere giunta alla fine la truffa dei bancomat di Bologna. Sono state fermate ben 12 persone per quest’illecito e ora devono rispondere all’accusa di associazione a delinquere e non solo. Tra le vittime della frode anche un musicista appartenente al gruppo musicale Lo Stato Sociale.

Le persone fermate per la truffa dei bancomat

Gli agenti hanno fermato 12 persone accusate di associazione a delinquere, furto aggravato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, frode informatica e corruzione di persone incaricata a un pubblico servizio. Nel dettaglio, le persone incriminate sarebbero 10 italiani e 2 romeni che avrebbero messo a segno ben 90 colpi in diverse regioni d’Italia durante il 2020. La banda operava in diverse zone del territorio italiano come Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia e Piemonte.

In totale, i criminali avrebbero accumulato un bottino pari a 400mila euro, soldi ottenuti ai danni di onesti cittadini. Infatti, tra le vittime rientrano un musicista del gruppo italiano Lo Stato Sociale e un parroco della provincia di Bologna. Inizialmente, gli agenti avevano arrestato un gruppo di 5 persone provenienti dalla Campania ma dopo le indagini i probabili colpevoli sono diventati 12 e sono stati fermati dalle autorità.

Il modus operandi del gruppo

La truffa dei bancomat avveniva con un sistema collaudato e ben delineato. Secondo le autorità, il gruppo riusciva a entrare in possesso dei bancomat che un istituto di credito inviava ai clienti e che veniva utilizzato successivamente per prelevare contanti ai danni di questi ultimi. Gli utenti che avevano un conto bancario presso l’istituto si accorgevano solo dopo della mancanza dei fondi, senza poter far niente per intervenire.

Comunque, per riuscire in questa truffa, i criminali dovevano poter contare sul supporto di almeno tre dipendenti interni all’istituto di credito, corrotti preventivamente. Inoltre, per ottenere il pin del bancomat, i criminali usavano un profilo fake su Facebook e attraverso questo contatto convincevano anziani e altri clienti a farsi dare il codice segreto, riuscendo poi a prelevare la somma.