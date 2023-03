Bologna, liceo nega a ragazza con sindrome di Down l’esame di maturità

Si chiama Nina Rosa Sorrentino, ha 19 anni e ha la sindrome di Down. Tra i suoi progetti? Sostenere l’esame di maturità nel Liceo dove studia, il Sabin di Bologna, in cui ha trascorso tutti gli anni delle scuole secondarie superiori. A breve, come tanti altri ragazzi e ragazze, vi avrebbe avuto accesso, chiudendo un percorso e raggiungendo un traguardo importantissimo, il risultato delle fatiche di questi anni. Un desiderio, ma ancor più un diritto, che i docenti dell’istituto superiore le hanno però negato.

Liceo nega a ragazza con sindrome di Down l’esame di maturità

Una doccia fredda che i genitori di Nina hanno cercato di capire, apprendendo così la motivazione: affrontare l’esame di maturità è stato ritenuto per la studentessa «troppo stressante». L’esito arriva dopo che i genitori avevano chiesto di rivedere il Piano educativo individualizzato (Pei). La richiesta prevedeva di valutare l’ammissione alla prova finale attraverso un piano personalizzato, andando oltre l’ottenimento dell’attestato di competenze per alunni certificati che le sarebbe stato rilasciato a fine anno.

Il ritiro dall’istituto

I genitori hanno fornito ulteriori dettagli al Corriere della Sera, dove dichiarano che: «Il lavoro con Nina stava andando in una direzione che non era quella che auspicavamo; così abbiamo chiesto alla scuola di poter mettere in campo una progettualità didattica che portasse a lungo termine nostra figlia al raggiungimento di quegli obiettivi minimi necessari per poter essere ammessa in quinta all’esame di maturità». Nonostante la famiglia avesse ottenuto il parere favorevole della neuropsichiatra infantile del gruppo di lavoro, i docenti sono andati per la loro strada, negandole il diritto di accedere all’esame. Ai genitori non è rimasta altra alternativa che ritirare Nina dall’istituto superiore, per consentirle di terminare l’ultimo anno in una scuola che consideri aperta la possibilità di farle conseguire il diploma.