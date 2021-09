Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter, questa sera impegnata contro la Fiorentina, il Bologna, guidato da Sinisa Mihajlovic, cerca il riscatto contro il Genoa, nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Nella sfida al Dall’Ara in palio tre punti fondamentali tra due allenatori sulla graticola dopo i risultati tutt’altro che positivi.

Bologna-Genoa, a che ora e dove vedere la partita di Serie A

La partita inizierà alle 18.30 al Dall’Ara di Bologna e si vedrà su DAZN. La telecronaca per l’anticipo della quinta giornata di Serie A sarà di Alberto Santi, con il commento tecnico di Sergio Floccari.

Bologna-Genoa, come giocheranno nella sfida di Serie A

Bologna, probabile formazione

«Non cambio la mentalità della mia squadra per una partita sola» ha detto Mihajlovic in conferenza stampa. Il modulo, dunque sarà lo stesso, il 4-2-3-1, ma con dei cambi negli interpreti rispetto alle ultime partite del Bologna. Skorupski in porta, De Silvestri e Dijks terzini, Medel e Theate centrali. Dominguez e Svanberg confermati in mezzo, con Orsolini, Soriano e Barrow che formano il trio alle spalle di Arnautovic.

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Theate, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Genoa, probabile formazione

Per la sfida di Serie A contro il Bolgona, Ballardini valuta il cambio modulo con un possibile 3-5-2. Sirigu in porta, il terzetto difensivo sarà composto da Bani, Vanheusden e Criscito, riposerà Maksimovic. In mediana Touré ed Hernani ai lati di Badelj con Cambiaso e Fares sulle fasce, ancora panchina per Ghiglione. Non al meglio Sturaro, neanche convocato. Confermato Mattia Destro, al suo fianco dovrebbe giocare Goran Pandev. Ancora out Caicedo.

Genoa: Sirigu; Bani, Vanheusden, Criscito; Cambiaso, Badelj, Touré; Hernani, Fares; Pandev, Destro.

Bologna-Genoa, chi arbitra la partita

Francesco Fourneau di Roma è l’arbitro designato per Bologna-Genoa. Suoi assistenti sono Paganessi e Capaldo, quarto uomo Colombo. Al Var c’è Banti, mentre Avar è Lo Cicero.