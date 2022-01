Bollettino, quarantena, sistema dei colori: le richieste delle Regioni al Governo

Salgono terapie intensive e ricoveri, ma la curva pandemica sta rallentando. Sempre più italiani risultano positivi al Covid, ma alla sua variante meno pericolosa. Eppure il vecchio sistema dei colori, varato a novembre 2020, è ancora in vigore. Non solo: vista l’alta contagiosità di Omicron, sono milioni i cittadini “intrappolati” a casa, per positività o contatto stretto con un positivo, mentre i risultati dei tamponi si fanno attendere in un sistema ingolfato. A fronte dell’attuale situazione epidemiologica e della percentuale di popolazione vaccinata, molti governatori ritengono che certe regole non siano più valide e per questo chiedono al governo di apportare delle modifiche, sia per evitare di finire in rosso, sia per semplificare la vita agli italiani. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato un tavolo tecnico con le Regioni, «per affrontare le questioni che hanno proposto». Ecco cosa potrebbe cambiare.

Covid, il sistema dei colori si può rivedere

«La situazione è cambiata, non possiamo comunicare in maniera generica che ci sono 150 mila contagiati al giorno», ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Sky TG24. «Rischiamo di non far capire che ancora oggi chi occupa il 75 per cento delle terapie intensive non è vaccinato». È possibile, ha dichiarato il coordinatore del Cts Franco Locatelli a Che tempo che fa, «che si possa arrivare a una riconsiderazione». La proposta di escludere dai positivi del bollettino gli asintomatici c’è, ma al momento non è una possibilità concreta. «Già oggi si passa di colore sulla base delle ospedalizzazioni, quindi siamo già dentro questo modello in cui ciò che conta di più sono le ospedalizzazioni», ha detto Speranza a Controcorrente su Rete 4. La proposta di escludere dal conteggio i pazienti ricoverati positivi, ma asintomatici, è sempre lì. Difficile venga accolta. Insomma, zona rossa, arancione, gialla e bianca: il sistema di colori delle regioni si può rivedere, ma il Governo morde il freno. L’obiettivo delle Regioni, nel medio termine, è superare del tutto il sistema della fasce a colori. Praticamente tutte le relative restrizioni sono riservate ai no vax: lo spauracchio rimane il rosso, dove valgono per tutti.

Covid, le richieste riguardanti l’isolamento

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato che, forse, entra un paio di settimane ci sarà «una distinzione tra coloro che sono positivi al virus e i malati». Tra le richieste delle Regioni, c’è la riduzione dell’isolamento da 7 a 5 giorni per le persone positive ma asintomatiche, con dose booster. Vita semplificata per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino, questo il mantra dei governatori. La norma però è stata cambiata poco tempo fa ed è escluso che venga rivista nelle prossime ore. Sempre a proposito di positivi asintomatici con dose booster, dal Lazio arriva addirittura la proposta di non sospendere loro il Green Pass. Praticamente impossibile. Un’altra idea, più percorribile, è togliere l’obbligo del test al termine dei cinque giorni di autosorveglianza per coloro che hanno avuto un contatto stretto con un positivo.

Covid, capienza dei mezzi pubblici e autotesting

Un’altra richiesta riguarda la capienza dei mezzi di trasporto. Le attuali disposizioni prevedono che non superi il 50 per cento in zona arancione, ma con le scuole in presenza e il minor utilizzo dello smart working, la proposta è di portare la soglia all’80 per cento. C’è poi la questione dell’autotesting per entrare e uscire dalla quarantena: mentre alcuni esperti ammoniscono sui possibili falsi negativi che possono emergere dai tamponi rapidi, il sistema è stato adottato dall’Emilia-Romagna. Intanto, in Piemonte è partita la procedura semplificata di gestione di isolamento e quarantena voluto dalla Regione: i positivi e i loro contatti stretti riceveranno un sms che li avviserà dell’inizio e della fine del provvedimento.