Il bollettino Covid diventa settimanale: addio ai dati giornalieri

Il neo ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato che, considerato l’andamento dei contagi e la sospensione da ormai sei mesi dello stato di emergenza, è opportuno che l’Italia si avvii ad un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti – che dovranno comunque essere ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti. Per questo ha reso noto che il bollettino contenente nuovi casi, decessi e guariti, diramato giornalmente da due anni e mezzo, verrà pubblicato a cadenza settimanale (e non più quotidiana).

Addio al bollettino giornaliero con i contagi Covid

Una nota di Lungotevere Ripa recita infatti che, anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, «si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale». Le autorità competenti, si precisa, potranno comunque acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso. Per il momento non è stato comunicato quando sarà diramato l’ultimo bollettino quotidiano né il giorno in cui verrà pubblicato quello settimanale.

Finisce così l’era del bilancio giornaliero che, a partire da marzo 2020, il Ministero diramava ogni giorno di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni regionali. Dapprima tramite una conferenza tenuta dal capo della Protezione Civile e poi con una tabella pubblicata direttamente sul sito, i cittadini potevano tenersi costantemente aggiornati sui numeri della pandemia. Ora, tenuto conto della migliorata situazione, lo potranno fare una sola volta a settimana.

Il personale sanitario non vaccinato sarà reintegrato

Il Ministero della Salute ha inoltre fornito comunicazioni in merito al personale sanitario sospeso per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale: «In vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di medici e operatori segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione».