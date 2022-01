Covid, numeri record in buona parte dell’Europa e negli Usa. In Italia oggi sono 170.844 i nuovi positivi, con un tasso di positività al 13,9 per cento; 259 le vittime. In forte aumento anche in ricoveri – +620 – di cui 41 in terapia intensiva. Il bollettino Covid del 4 gennaio conferma purtroppo la tendenza degli ultimi giorni. Preoccupanti i dati della Francia, dove si sono sfiorati oggi i 300 mila casi, del Regno Unito, dove si è raggiunto il picco da inizio pandemia con 218.724 contagi, e negli degli Stati Uniti: nel lunedì nero della pandemia si sono registrati 1 milione di nuovi contagi. In Svezia, intanto, sono risultati positivi anche i reali, mentre tra Cina e India tornano i lockdown nelle grandi metropoli.

Covid, in Francia vicini ai 300 mila casi in un giorno

Un numero di positivi spaventoso quello che si registra in Francia. Dopo i dati delle ultime ore, secondo quanto dichiarato da Olivier Véran, ministro della Salute francese, «non siamo lontani dai 300 mila contagi in un solo giorno». Un dato monstre, a causa dei forti contagi dovuti alla variante Omicron, ormai prevalente in terra francese. Intanto sempre Oltralpe è apparsa una nuova mutazione riscontrata ieri in 67 pazienti e forse proveniente dal Camerun.

Covid, nel Regno Unito picco assoluto da inizio pandemia: 218.724 casi

S’impennano a 218.724, picco assoluto da inizio pandemia e per la prima volta oltre quota 200 mila, i contagi da Covid censiti nel Regno Unito nelle 24 ore, ormai alimentati in larga parte dalla variante Omicron. Oltre 1,7 milioni i test eseguiti. Le vittime sono 48 ma crescono i ricoveri in ospedale: i 2 mila di oggi portano il totale a oltre 14 mila.

Covid, Stati Uniti: ieri un milione di nuovi casi

Anche gli Stati Uniti fanno i conti con l’avanzata del Covid e della variante Omicron. Nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, si sono registrati oltre un milione di nuovi casi. Il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo in una settimana. Il bollettino è stato diffuso dalla Johns Hopkins University che evidenzia come il dato possa essere addirittura sottostimato poiché in molti utilizzano i test anti Covid fai da te. Oltre 56 milioni i positivi negli Usa dall’inizio della pandemia. 830mila le vittime del virus.

Covid: positivi i reali di Svezia, l’Austria pensa a un nuovo lockdown

Tornando in Europa, è record di nuovi casi anche in Svezia e Austria. A fare notizia, però, è la positività dei reali svedesi, il re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia. La coppia è in isolamento e, secondo la nota diffusa dalla casa reale, «sono completamente vaccinati con tre dosi, hanno sintomi lievi e stanno bene date le circostanze». Sempre in Svezia, il record di casi si è registrato il 30 dicembre: 11.507. In Austria, invece, sono stati 5.496 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore, con un incremento di oltre 2 mila unità e del doppio rispetto a sette giorni prima. Il governo austriaco starebbe pensando nuovamente al lockdown per tentare di fermare la nuova avanzata del virus. Sarebbe il quinto dall’inizio della pandemia.

Vaccini anti Covid, secondo uno studio israeliano la quarta dose aumenta gli anticorpi di 5 volte

Anticorpi quintuplicati grazie alla quarta dose di vaccino anti-Covid. A evidenziarlo è stato uno studio israeliano, ancora in fase preliminare. «Una settimana dopo l’iniezione della quarta dose, sappiamo con maggiore certezza che è sicura ed efficace», spiega il primo ministro Naftali Bennett, «c’è un aumento di cinque volte del numero di anticorpi nella persona vaccinata».

Cina, lockdown a Xi’an e Yuzhou

Intanto la Cina fa i conti con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Pechino. A un mese esatto dall’inaugurazione dei Giochi, il governo cinese continua con la linea della tolleranza zero contro ogni positività, tanto da chiudere in casa un milione di cinesi a causa di soli tre positivi asintomatici nella città di Yuzhou. A Xi’an, intanto, prosegue il lockdown partito lo scorso 23 dicembre. Sono in 13 milioni attualmente i cittadini chiusi nelle proprie abitazioni.

Covid, anche l’India soffre la variante Omicron: lockdown a Nuova Delhi

La variante Omicron si è abbattuta anche sull’India. Il grande incremento di casi di positività al Covid ha costretto le autorità a imporre un lockdown a Nuova Delhi per il fine settimana. Sabato e domenica gli abitanti non potranno uscire se non per procurarsi cibo e medicine. Imposto anche lo smartworking per i dipendenti pubblici. Il vice primo ministro, Manish Sisodia, ha comunque rassicurato la popolazione sui dati generali. Sembrano essere poche le persone gravemente malate.