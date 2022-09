Bollette, il trucco di due pensionati per risparmiare: «Con l’edera niente riscaldamento»

«Pensiamo che agisca come un isolamento naturale». Così contro le bollette il trucco di due pensionati londinesi sembra funzionare. La coppia decise di coltivare questa pianta rampicante 40 anni fa, quando si trasferirono a sud di Londra. La strategia è stata quella di continuare questo lavoro anche dopo. Così, nel tempo, la pianta ha agito da isolante per la casa, riducendo sensibilmente le spese per il riscaldamento. Oggi la coppia vive felice e ha 25 nipoti.

Bollette, il trucco dei pensionati: cosa hanno fatto

Questa storia arriva dal Daily Mail. Michael e Teresa Lye sono convinti che a dare loro una mano ci abbia pensato la natura. «Mia figlia spesso viene da me e chiede: “Mamma è acceso riscaldamento?” E io rispondo “No”» ha commentato la donna, 72enne. Il marito, invece, ha 75 anni. I due hanno avuto cinque figli e hanno mantenuto la loro abitazione bifamiliare fino a oggi. L’edera è cresciuta con il tempo e oggi sta ricambiando le attenzioni che la coppia ha avuto per lei.

L’edera non cresce soltanto all’esterno dell’abitazione, ma anche all’interno. Questo rendeva già la casa interessante, tanto che i turisti della zona spesso scattano delle foto sull’abitazione. Ora, però, la coppia ha scoperto che il loro amore per il pollice verde si è trasformato in un risparmio in fattura.

Come funziona il trucco

In realtà non si tratta di un trucco, ma di una caratteristica dell’edera assolutamente naturale. La pianta è rampicante e si sviluppa anche spontaneamente quando trova una parete alla quale aggrapparsi. Infatti, nell’immaginario collettivo, non è raro trovare questa pianta in castelli o luoghi abbandonati.

La pianta è molto semplice da coltivare e richiede poche attenzioni, come una potatura due volte l’anno per dare una direzione. Il suo aspetto isolante si basa sul fatto che la pianta tende a non lasciare spazi e a espandersi ovunque ci sia anche uno spiraglio.