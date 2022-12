Bollette, le stime: luce giù del 25 per cento, ma il gas sale del 20

Scende l’elettricità, sale il gas. Sarà un’Italia soddisfatta a metà, quella delle prossime settimane, per quanto riguarda i costi dei consumi e le bollette. In attesa della variazione ufficiale che sarà resa nota da Arera soltanto nei prossimi giorni, ma prima di fine anno, Nomisma Energia tira le somme. Il presidente Davide Tabarelli ha dichiarato che «la variazione stimata in base ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell’ordine del 25 per cento, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh». Ma passando proprio al gas, invece, si aspetta «un aumento delle bollette di dicembre del 20 per cento a 1,48 euro al metro cubo».

Bollette della luce in calo del 25 per cento

Per il mercato tutelato arriveranno buone notizie dalle bollette della luce. Tabarelli spiega che il merito è anche del «metodo di calcolo che vede un adeguamento ogni tre mesi e con l’ultimo fatto a fine settembre, quando i prezzi del gas erano al massimo, è inevitabile ora un ribasso». Il presidente di Nomisma energia prosegue parlando del calo che «per una famiglia tipo che consuma 2700 kWh all’anno, a una riduzione di 430 euro in meno su base annua. Per i prossimi trimestri si attendono ulteriori riduzioni, sia per le recenti dinamiche dei prezzi del gas che per i probabili correttivi che il governo introdurrà in particolare per il tetto ai prezzi dell’elettricità da rinnovabili».

Gas in aumento: +20 per cento

Diverso il caso del gas: «Dopo le modifiche nel meccanismo di calcolo introdotte dallo scorso ottobre le tariffe sono più instabili e seguono la media mensile, con quella di dicembre che verrà calcolata il prossimo inizio gennaio». Tabarelli prosegue: «Anche con prezzi bassi intorno agli 80 euro/MWh negli ultimi giorni, come probabile, la media di dicembre sarà comunque in crescita sul mese precedente, in quanto a inizio mese i valori erano quasi doppi degli attuali, oltre i 140 euro/MWh. L’effetto sarà un aumento delle bollette del gas di dicembre del 20 per cento a 1,48 euro/metro cubo. Per una famiglia tipo che consuma 1400 metri cubi anno, questo incremento rispetto al mese precedente equivale a una maggiore spesa, su base annua di 360 euro. I cali per le bollette del gas dovrebbero essere solo rinviati sulla media di gennaio, che verrà calcolata ad inizio febbraio e, se dovessero rimanere gli attuali prezzi del Ttf del mercato di Amsterdam di 80 euro, la riduzione potenziale sarebbe del 30 per cento».