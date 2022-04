Bollette luce e gas: fissato un tetto, cambia il calcolo. Bollette meno care del 40%.

Il Decreto Energia approvato alla Camera dei Deputati con 323 voti favorevoli e 49 contrari ha introdotto una norma anti-speculazione che potrebbe ridurre le bollette di luce e gas: tutto perché cambia il calcolo con cui l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) può fissare le tariffe da far pagare a cittadini e imprese per l’energia.

Bollette luce e gas: cambia il calcolo

Il provvedimento prevede la possibilità, per l’ente, di tener conto non solo del Ttf olandese, il mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale, ma anche del reale costo di approvvigionamento della materia prima. L’articolo 18-bis, che interviene su compiti e poteri dell’Autorità, introduce infatti il rinvio al costo effettivo oltre che all’andamento di mercato tra i parametri in relazione ai quali stabilire e aggiornare le tariffe. Il tutto con l’obiettivo di bloccare la speculazione finanziaria ancorando il prezzo del gas ai contratti reali e non al Ttf olandese.

Considerando che il gas al Ttf è scambiato intorno ai 100 euro a megawattora mentre ne costa agli importatori circa 60, i prezzi potrebbero dunque ridursi del 40%. Va specificato che non si tratta in realtà di un vero e proprio tetto al prezzo del gas, come richiesto dall’Italia all’Europa, ma di una misura comunque utile a porre un argine alla spirale rialzista.

Bollette luce e gas: indagini su eventuali speculazioni

Intanto sono in corso le indagini su eventuali speculazioni sui prezzi di gas e carburanti da parte di Mr prezzi, Antitrust e ARERA. Il presidente di quest’ultima Stefano Besseghini ha reso noto di aver ricevuto i contratti dell’import di gas dagli operatori il 6 aprile e di aver “dato inizio ad un’approfondita analisi, con l’obiettivo di valutare, tra l’altro, alla luce dell’attuale situazione di crisi, il reale costo, storico e prospettico, per il sistema paese, delle importazioni di gas naturale”.