Bollette del gas, a ottobre l’aumento si ferma al 5 per cento

Bollette del gas, buone notizie in arrivo: verso un aumento limitato dei costi fatturati per il mese di ottobre, che sarà pari al 5 per cento, mentre un mese fa le previsioni parlavano di un incremento nell’ordine del 70 per cento. A dirlo è il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, interpellato dall’Ansa in vista della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell’Autorità per l’energia (Arera).

Da ottobre l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale

Da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale per le famiglie che sono ancora nelle condizioni di tutela: circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, il 35,6 per cento circa. Il nuovo metodo di aggiornamento prevede che i prezzi della materia prima siano comunicati mensilmente ed ex post, calcolati sulla base delle quotazioni sul Punto di scambio virtuale italiano e non del Ttf di Amsterdam. «Se avessimo lasciato il meccanismo precedente, in vigore dal 2013, avremmo avuto un balzo del 200 per cento ma sarebbe stato deciso a fine settembre, come è avvenuto per l’aumento del 59 per cento dell’elettricità», ha dichiarato Tabarelli.

Per l’elettricità occorre invece aspettare gennaio

La frenata dell’aumento delle bollette è legato sia alle temperature (la cosiddetta “ottobrata” ha portato a consumare in tutta Europa meno gas rispetto agli standard), sia al rallentamento dell’attività economica, preludio a una probabile recessione. In pratica, i consumi sono calati e i prezzi hanno fatto lo stesso. L’aggiornamento mensile anziché trimestrale della tariffa «teoricamente si potrebbe applicare anche all’elettricità», ha spiegato Tabarelli. Ma per il momento non è così: «Se l’avessimo fatto per la luce avremmo già avuto dei cali in bolletta, invece dobbiamo aspettare gennaio e sperare che siano sempre bassi i prezzi».