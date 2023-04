Bollette, Arera: a marzo spesa per il gas in calo del 13,4 per cento

Finalmente una buona notizia per le famiglie italiane: le bollette del gas sono in calo. A seguito dei ribassi registrati per i consumi di gennaio (-34,2 per cento) e febbraio (-13 per cento), l’Arera ha comunicato che «in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di marzo 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo (con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) in tutela si registra una diminuzione del -13,4 per cento della bolletta rispetto a febbraio 2023». Per il mese di marzo, il prezzo della materia prima gas per i clienti in tutela è pari a 46,58euro a Mwh.

I dati di Arera sulle bollette del gas di marzo

Come spiegato e diffuso dalla stessa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con un comunicato stampa sul sito ufficiale, «la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (Cmemm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento».

I dettagli del prezzo del gas

Per il mese di marzo 2023, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo (che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui) è pari a 74,89 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, così suddiviso: