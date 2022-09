Bollette, in Europa si risparmia con le coperte elettriche: boom di vendite dalla Cina

L’Europa è alle prese con i rincari dei prezzi dell’energia e così numerose famiglie in ogni parte del Vecchio Continente cercano soluzioni per risparmiare sul riscaldamento. Una di queste porta all’acquisto di coperte elettriche, un prodotto che in questi giorni sta vivendo un vero e proprio boom di esportazioni dalla Cina. Pechino ha fatto registrare un export di oltre cinque volte superiore al passato per le coperte, che disperdono calore collegate alla presa. Un modo diverso per diminuire le spese di riscaldamento, sebbene in tanti si siano chiesti se il risparmio ci sia davvero. A rispondere è Altroconsumo: si risparmia fino all’8 per cento sui consumi annuali.

Altroconsumo: con la coperta accesa 1°C in più in tutta la casa

Secondo le stime di Altroconsumo, la termocoperta andrebbe a incidere sulla temperatura di tutta la casa. Utilizzandola tutta la notte, si arriva ad alzare di 1°C le temperature, riducendo le spese per il riscaldamento di circa l’8 per cento in un anno. E c’è chi evidenzia che il risparmio potrebbe essere ancora maggiore, fino a un terzo dei costi annuali: questo è quanto sottolineato nei report e negli studi di Energy Australia. A migliorare, secondo le ricerche, sarebbe anche la salubrità dell’aria, perché il riscaldamento fa seccare l’aria e riduce l’umidità, mentre quest’ultima in camera da letto dovrebbe mantenersi intorno al 30-50 per cento, con una temperatura tra i 16 e i 18 gradi.

I rischi delle termocoperte

Cioè che blocca tante famiglie è il pensiero che le coperte elettriche possano comportare rischi notevoli, soprattutto di notte. In realtà i prodotti di ultima generazione hanno raggiunto standard di sicurezza molto elevati, azzerando il rischio di possibilità di incendi o sovraccarichi elettrici. Nessun dato rivela rischi elettromagnetici per il corpo umano, ma il consiglio è di riscaldarla prima dell’utilizzo e non utilizzarla perennemente accesa. Al di là di eventuali malfunzionamenti, le termocoperte sono sconsigliate alle donne in gravidanza e per disabili o neonati, che non sarebbero in grado di gestire rapidamente un eventuale surriscaldamento.