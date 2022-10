Bollette, Confindustria chiede lo scostamento di bilancio: «Rischio rivolta sociale»

«Ora il rimbalzo è finito. L’economia rallenta. Il prossimo governo, se non potrà contare sulla solidarietà europea per frenare la bolletta energetica, e non avendo entrate fiscali in crescita, dovrà ricorrere ad altre risorse». Così Carlo Bonomi di Confindustria avverte il nuovo Governo sulla necessità di usare uno scostamento di bilancio per far fronte agli aumenti delle bollette. Da tempo anche le piccole imprese stanno evidenziando difficoltà nel pagamento delle bollette, per via dei rincari.

Bollette, Confindustria chiede scostamento

«L’Europa non sta dimostrando la stessa condivisione di intenti della crisi pandemica. Sono otto mesi che Draghi cerca di cucire a Bruxelles una opzione coordinata. Ma per veti nazionali, l’Europa solidale dell’energia non è ancora nata» spiega Bonomi. «Nel caso, si dovrebbe partire da un punto fermo. Il governo non dovrebbe annunciare unilateralmente altro debito, dovrebbe presentare in Europa e ai mercati la decisione dicendo ‘non siamo noi che vogliamo fare debito, è l’Europa che non fa l’Europa. Perché se ogni membro fa a modo suo si rompe il mercato unico’. Non si può condividere tutti la scelta politica delle sanzioni alla Russia, ma non i loro effetti» commenta.

La ricetta di Confindustria contro le bollette è quindi quella di fare un altro scostamento nel bilancio. La normativa per il nuovo decreto è saldamente in mano al governo Draghi per gli affari correnti, ma con l’arrivo della lista dei ministri le cose potrebbero cambiare.

I dati

Anche Confesercenti evidenzia dati difficili da gestire. Infatti, nella seconda metà del 2022 le famiglie hanno perso la metà del loro potere di acquisto, con circa 12,1 miliardi di euro in meno secondo l’associazione dei negozianti. La media è di circa 470 euro in meno a famiglia.

L’inflazione media si aggira intorno al 9,1 percento. Il taglio del cuneo fiscale, approvato già da Draghi, potrebbe essere una prima soluzione al price gap, ma andrebbe rifinanziato.