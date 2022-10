Bollette, come cambia il costo degli elettrodomestici con i nuovi rincari

Il costo degli elettrodomestici – o meglio del loro uso – aumenta. Quali sono le nuove spese per gli italiani? A dirlo è una rilevazione di Assoutenti pubblicata per prima dal Corriere della Sera. Gli italiani hanno cercato di stringere la cinghia, riducendo del 9,4% i consumi di gas e del 15,9% quelli per l’elettricità, ma potrebbe non bastare, nonostante le diverse iniziative da parte dei gestori e i bonus messi a disposizione dal Governo.

Costo elettrodomestici in aumento: come fare

Quali sono gli elettrodomestici che incidono di più sulle spese di una famiglia di 3 persone secondo questa valutazione? Si parte con il phon, che consuma circa 260 chilowattora all’anno. Certo, non si usa quasi 24 ore su 24, ma il suo costo può incidere. Il piccolo elettrodomestico ha un costo che arriva a circa 171,60 euro. Non va meglio per il forno, che consuma circa 100 chilowattora all’anno. Il suo costo arriva a circa 66 euro, decisamente raddoppiato rispetto alla stima precedente di poco inferiore ai 30 euro.

Gli italiani hanno presto fatto i conti con la lavatrice. Il suo costo annuo è arrivato a 158,40 euro per un consumo di 240 chilowattora. Anche qui, si parla di più di un raddoppio, rispetto alla rilevazione precedente di circa 71 euro. Il dato più pesante è quello del frigorifero, perché non si può spegnere. Nonostante la classe energetica, che può essere anche alta, la mazzata è in arrivo: più di 198 euro all’anno rispetto ai circa 89 euro della tornata precedente, con un consumo di circa 300 chilowattora. Come difendersi?

Il rincaro del prezzo a chilowattora

I consigli restano sempre i soliti. Prima di tutto, è importante usare elettrodomestici con una classe energetica A+++ e un uso consapevole degli elettrodomestici, che ora hanno programmazioni in grado di risparmiare sui consumi.

Un’attenzione in più si può fare con televisione e PC, che vanno spenti del tutto e mai lasciati in stand by o comunque collegati alle prese, per ridurre l’impatto energetico e il conseguente costo in bolletta.