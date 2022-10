Le bollette rallentano lo smart working: i sindacati chiedono rimborsi per chi lavora da casa

Lo smart working adesso è minacciato dal caro energia. I forti rialzi delle bollette stanno portando un gran numero di lavoratori a chiedere nuovamente il rientro in ufficio. Un fenomeno in piena controtendenza rispetto a quanto successo negli ultimi mesi, quando in tanti dichiaravano di preferire il lavoro agile, che ora però ha un grosso ostacolo di fronte a sé. L’aumento delle bollette di luce e gas incide sul tempo da passare in casa e così i lavoratori si ritroverebbero a guadagnare la stessa cifra (o meno), spendendo di più per riscaldamenti ed energia elettrica. E così dalla Pubblica amministrazione e dalle aziende private arrivano gli appelli volti a chiedere rimborsi per i rincari energetici.

I sindacati chiedono i rimborsi per le bollette

Ad analizzare la situazione è stata l’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche. Per l’ente, gli aumenti di luce e gas incideranno in maniera pesante su oltre 700mila lavoratori statali. E così il Messaggero scrive che ad oggi soltanto un lavoratore su cinque accetterebbe di lavorare da remoto. Su 18 milioni di dipendenti, sono tra i 6 e gli 8 i potenziali lavoratori a distanza, ma soltanto 4 milioni hanno risposto in maniera positiva. E i sindacati si sono attivati per chiedere rimborsi adeguati per le bollette. Attualmente, infatti, il nuovo contratto sullo smart working non disciplina i rimborsi di questo tipo, rimandando alla contrattazione integrativa.

Smart working: più al Nord che al Sud

Del lavoro agile si continua a parlare. Si analizza soprattutto l’impatto sul territorio, sebbene ora potrebbe retrocedere a causa dei rincari delle bollette. In Italia è il nord-est a utilizzarlo di più, con picchi del 70 per cento. Una percentuale alta, molto più di nord-ovest e centro, fermi a 53 e 57. Sprofonda, invece, nel Sud, con solo il 30 per cento. La contrattazione potrebbe anche far diminuire il divario, purché si inseriscano proprio i rimborsi per fronteggiare i rincari e si sciolgano i nodi buoni pasto, attualmente non previsti per chi lavora in modalità agile. E inoltre mancano compensazioni per i fragili.