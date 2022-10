Bollette, Antitrust apre istruttorie su quattro società fornitrici di luce e gas

L’Antitrust ha avviato quattro istruttorie contro altrettante compagnie fornitrici di luce e gas sul mercato libero. Le contestazioni riguardano le modifiche unilaterali dei prezzi, le comunicazioni ai clienti e le minacce di distacco che sarebbero contrarie al decreto Aiuti bis e al Codice del consumo.

Le aziende coinvolte sono Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, verso cui l’Autorità si riserva «provvedimenti cautelari» urgenti per sanare subito la situazione. Se venisse accertata la gravità delle violazioni, le indagini dovrebbero concludersi in tempi molto veloci. Nel mirino sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia e gas, in contrasto con l’articolo 3 del decreto legge Aiuti bis che sospende fino al 30 aprile 2023 le clausole contrattuali che consentono ai fornitori di modificare i costi delle forniture.

A Iberdrola e ad E.ON. viene contestato di aver comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per «eccessiva onerosità sopravvenuta» a meno che il cliente non accettasse »un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori». A Dolomiti viene invece contestata la modifica unilaterale del prezzo di fornitura: pur essendo stata comunicata prima dell’entrata in vigore del decreto, non è comunque efficace perché non si è perfezionata prima di quella data. Iren, infine, ha annunciato la scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso e la proposta di nuove e condizioni economiche (peggiorative) senza lasciare al cliente la possibilità di recedere dalla fornitura.

A Iberdrola e Dolomiti è anche contestata l’ingannevolezza delle comunicazioni che evidenzierebbero l’impossibilità di fornire energia elettrica al prezzo contrattualmente stabilito per l’aumento del prezzo del gas naturale. Parole che contraddirebbero i messaggi promozionali secondo cui l’energia è ricavata da fonti rinnovabili.

Chieste informazioni ad altre 25 società

Sempre l’Antitrust ha inoltre chiesto informazioni ad altre 25 società: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

In particolare, ha domandato copia di eventuali comunicazioni ai consumatori, contrarie alla legge, inviate a partire dal primo maggio 2022 – sempre relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura applicate dopo l’entrata in vigore del decreto.