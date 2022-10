Bollette, Anci: «Comuni a rischio, serve 1 miliardo». Sala: «Non possiamo aiutare»

Il caro bolletta è un problema non solo per i singoli cittadini ma anche per i comuni. A lanciare l’allarme è il sindaco di Novara, Alessandro Canelli che ha espresso la sua preoccupazione sull’argomento e invita a trovare una soluzione efficiente.

La preoccupazione per il caro bollette dell’Anci

Alessandro Canelli, sindaco di Novara ma anche delegato al Fisco locale per l’Anci, ha espresso la sua preoccupazione per quanto riguarda l’aumento delle bollette. Infatti, Canelli ha dichiarato: «Bisogna cominciare a ragionare su un miliardo di euro in più per i Comuni da qui a fine anno». Secondo il delegato Anci, se questa misura non venisse attuata, «si rischia di dover fermare i tram, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti e razionare i riscaldamenti».

Tuttavia, Canelli ha assicurato di voler discutere il prima possibile della situazione con chi di dovere e infatti ha continuato dicendo: «Mercoledì sarò a Roma per parlare di questa situazione con il presidente Antonio Decaro, vedremo che risposte ci arriveranno da Palazzo Chigi».

Le parole del sindaco di Milano

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha voluto rispondere a Canelli e ha espresso la sua opinione sull’argomento caro bollette. Le sue parole sono state: «”I Comuni non hanno risorse per poter aiutare i cittadini, questa è la triste realtà. Abbiamo anche noi una bolletta che fa spavento».

Il sindaco di Milano ha poi continuato con le sue parole dicendo: «In questa fase credo che serva dare sostegno e pompare la moneta. Una volta lo si faceva per incrementare i consumi, oggi per far sopravvivere il sistema. L’aiuto deve arrivare dal governo, anzi dall’Europa». Nel frattempo, sono davvero molti i cittadini che continuano a protestare nelle grandi città italiane a causa dell’aumento delle bollette e molto probabilmente il malcontento non si fermerà nei prossimi giorni.