Gli effetti collaterali della Body positivity a tutti i costi

Il problema è che comunque la si chiami, body positivity o body neutrality, al centro del discorso resta sempre e comunque il corpo della donna. È questo l’aspetto più paradossale dell’esasperazione della filosofia che va per la maggiore in questo periodo di inclusione costi quel che costi, di politicamente ed esteticamente corretto, per cui ogni critica o appunto sono bollati come body shaming. La regola è accettarsi e accettare tutto quel che la natura ci offre.

Perché la body positivity ha stufato

I peli sotto le ascelle di Giorgia Soleri, i chili di troppo esibiti da Vanessa Incontrada sulla spiaggia di Follonica, ma anche le smagliature di Demi Lovato evidenziate con i glitter via social e i brufoli di Chiara Ferragni, infatti, invece di spostare l’attenzione dal corpo femminile ad altro finiscono – con l’alibi della normalizzazione – per esasperarla generando un corto circuito.

Oggi,con l’ostentazione via social di peli, brufoli e quant’altro si finisce per ammettere l’esistenza di un modello da quale si diverge. In parole: io sono orgogliosamente diversa. Ma diversa da cosa?

C’era bisogno di una nazionale di donne curvy?

In questo senso esemplare è la creazione della nazionale femminile di calcio per donne curvy. Undici ragazze in carne che, a favore di stampa, rivendicano l’orgoglio di giocare a pallone anche se con qualche rotolino di troppo. «Vogliamo sfatare lo stereotipo secondo cui le donne curvy non amano fare attività fisica e non si curano di se stesse», ha dichiarato a Repubblica Milano la fondatrice Francesca Angelo. «Con la nostra grinta dimostreremo che invece siamo sempre pronte a migliorarci. Curvy sì, ma in salute». Era proprio necessario? Chiunque può svolgere attività fisica, deve se in sovrappeso. L’essere curvy finisce per diventare tratto distintivo. Prima il curvy poi la donna.

Basta con la body positivity, accettare se stesse non significa amare il proprio corpo

Quella che si definisce una “rivoluzione dei costumi” rischia di essere in realtà una fissazione morbosa per il corpo. La stessa, ma di segno opposto, che ha segnato generazioni di ragazze e donne condannandole a sentirsi inadeguate. Sempre e comunque. Un altro aspetto negativo della body positivity, infatti, è dare eccessiva enfasi alle caratteristiche fisiche della donna, come se l’accettazione di sé passasse esclusivamente dal corpo e non dalla soddisfazione personale. Il sillogismo è svilente: se mi accetto fisicamente, allora sono felice. Ancora una volta: il corpo come viatico del successo. In realtà il corpo si può trasformare e può benissimo non piacere per quello che è. Vanessa Incontrada, ad esempio, è stata duramente criticata pure per una foto che la ritraeva mentre correva. Come se il fatto di essere curvy significasse passare le giornate sprofondate in una poltrona a mangiare gelato e cioccolatini pena quella di snaturare l’essenza della propria morbidezza con attività “da magre”. Il tenore dei commenti parla da solo: «Anche tu come tutte», «Non dimagrire», «Mi crolla un mito», «Ma come vanessa dimagrisci? Che delusione… Ma non fai parte di tutte quelle che si amano così?». Oltre a chi si permette di farle notare che forse avrebbe dovuto correre prima.

E così si moltiplicano le barricate di donne contro donne, corpi contro corpi, modelli contro modelli, standard contro standard. Eppure non esiste motivo al mondo per non cercare di migliorarsi.

Quando la body positivity si trasforma in body shaming

Paradosso dei paradossi, oggi le paladine della body positivity arrivano a fare body shaming, cioè offendere il prossimo per il suo aspetto fisico. Quale corpo? Quello perfetto. Magari frutto di qualche ritocchino, tante rinunce a tavola, sacrifici e allenamenti. Chiara Nasti, ad esempio, è stata oggetto di body shaming per aver sottolineato via social che, a differenza di tante donne che in gravidanza “si svaccano”, lei mantiene una linea perfetta. Tra tutte le critiche che si possono muovere a Nasti, che tra epiteti poco lusinghieri rispetto agli attributi del suo ex fidanzato e uscite social sull’estetica delle “comuni mortali” non spicca per umiltà e simpatia, è parso normale attaccarla perché rifatta e di plastica. Corpo, corpo e ancora corpo. Per fuggire dalla perfezione a tutti i costi, siamo sprofondati nell’imperfezione a tutti i costi, arrivando a idolatrare l’ascella pelosa o la coscia cellulitica pur di sembrare alternative. Audrey Hepburn diceva che il migliore accessorio di bellezza di una donna è la felicità, e mai definizione può essere ritenuta più azzeccata.