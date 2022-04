Dove vedere Bodo/Glimt – Roma di Conference League? Orario, arbitro, formazioni del quarto di finale

La Roma torna in Norvegia per i quarti di finale di Conference League. Stasera 7 aprile, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Tv8, i giallorossi affronteranno il Bodo/Glimt nello stadio dove subirono il pesantissimo 6-1 nella fase a gironi. Tante le insidie per la formazione di Jose Mourinho, tra cui le temperature sottozero e il terreno sintetico dello stadio Aspmyra. Per arrivare all’appuntamento, entrambe le formazioni anno fatto lo scalpo a due formazioni olandesi. La Roma aveva eliminato negli ottavi il Vitesse, mentre il Bodo si era sbarazzato dell’Az Alkmaar. La partita sarà visibile anche in streaming su Dazn o tramite il servizio SkyGo.

«Sarà una partita completamente diversa», ha sentenziato Mourinho in conferenza alla vigilia. Il riferimento è ovviamente al duro 6-1 dei gironi, con una Roma in balia dell’avversario per tutto il match. «A ottobre fu un dramma, non una sconfitta ma sono contento di tornare per la rivincita». Il tecnico portoghese non ha però nascosto i timori per le insidie norvegesi, tra cui il campo sintetico. «Non mi piace come superficie, perché il calcio si gioca su erba naturale, altrimenti è un altro sport». I giallorossi proveranno a staccare il pass per le semifinali, dove ad attenderli ci sarà la vincente di Leicester-PSV. Arbitro del match sarà l’olandese Serdar Gozubuyuk, assistito Joost van Zuilen e Johan Balder. Quarto uomo sarà Sander Van Der Eijk, mentre la Conference League non prevede il Var ad eccezione della finale.

Bodo/Glimt – Roma, le probabili formazioni del match di Conference League stasera 7 aprile 2022 su Sky Sport Uno, Dazn e Tv8

Qui Bodo/Glimt, occhio a Solbakken e Botheim

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, dovrebbe presentare una formazione molto simile a quella di ottobre, ad eccezione del centrocampo. Nel mercato di gennaio i norvegesi hanno infatti perso Berg, volato in Francia a Lens, mentre Fet e Konradsen non sono al meglio e partiranno dalla panchina. Davanti al portiere Haikin, nel 4-3-3 ci saranno Sampsted, Moe, Hoibraten e Wembangomo. In regia spazio a Vetselen, con Saltnes e Hagen a proteggergli in fianchi. In attacco spazio a Pellegrino, ma soprattutto a Botheim e Solbakken, autori di una doppietta a testa nel 6-1 dei gironi.

Qui Roma, out Zaniolo e Veretout

Formazione completamente diversa per Jose Mourinho che, rispetto a sei mesi fa, confermerà solamente il portiere Rui Patricio e Ibañez. Nel 3-4-2-1 della Roma ci saranno, oltre al difensore brasiliano, anche Mancini e Smalling. A centrocampo ancora assente Veretout, quindi spazio per Sergio Oliveira al fianco di Cristante, con Karsdorp e il giovane Zalewski sulle corsie laterali. Sulla trequarti ci sarà Lorenzo Pellegrini, data l’assenza certa nel prossimo turno di Serie A per squalifica, in supporto alle punte Abraham e Mkhitaryan.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Hagen, Vetlesen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All.: Knutsen.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.