Bocelli si esibirà al concerto per l’incoronazione di re Carlo III

Dopo essersi esibito al Giubileo di platino, voluto personalmente dalla regina Elisabetta II, Andrea Bocelli sarà l’unico artista italiano a partecipare, domenica 7 maggio, al concerto per l’incoronazione di re Carlo III nel parco del castello di Windsor.

Si esibirà con il baritono Bryn Terfel

Dopo aver cantato per diversi presidenti americani (da Barack Obama a George W. Bush, fino a Joe Biden), tre pontefici, in apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di calcio, Bocelli – molto amato in Inghilterra – si esibirà in duetto con il suo storico amico e baritono sir Bryn Terfel. Per l’occasione saliranno sul palco anche i Take That, Lionel Richie e Katy Perry. Il concerto si terrà il giorno successivo all’incoronazione di Carlo III.

Bocelli: «Un grande onore»

«Ho avuto il grande onore di cantare per sua maestà la regina Elisabetta II in diverse occasioni. Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al concerto per l’incoronazione del re Carlo III. La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva», ha dichiarato Bocelli.

I am grateful for this latest inestimable privilege: to lend my voice to the soundtrack of an event that already promises to be a historic occasion.

Così su Twitter: «Sono grato per questo ultimo inestimabile privilegio: prestare la mia voce alla colonna sonora di un evento che già si preannuncia storico. È un grande onore essere chiamato ad esibirsi per l’incoronazione di re Carlo III in un giorno atteso con ansia da tutto il mondo».