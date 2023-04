Bocciatura del Def, capigruppo e Ciriani nel mirino

La salute, si sa, prima di tutto. E Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha spiegato che la sua assenza alla votazione sullo scostamento di bilancio in Aula era dovuta a una visita medica prenotata un mese fa. Assente giustificato, dunque. Ma giovedì pomeriggio, nei corridoi del Transatlantico, era decisamente ingiustificata la leggerezza dei capigruppo delle forze di maggioranza, insieme a quella del ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, con cui hanno lasciato i deputati a briglia sciolta. La libertà concessa ha favorito la mancata approvazione di un passaggio decisivo per il decretone del Primo Maggio e ancora di più per mostrare all’Europa una certa serietà. La notizia è arrivata subito al Londra, dove la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stava incontrando il premier britannico, Rishi Sunak, provocando le ire della leader di Fratelli d’Italia, tradotta in messaggi infuocati.

Nel mirino soprattutto Lega e Forza Italia

«Come è possibile non aver avvisato per tempo tutti?», si chiede ancora oggi un parlamentare del centrodestra. «È chiaro che qualcosa non ha funzionato, c’è stata una certa sciatteria, non solo dei deputati ma di chi è chiamato a coordinarli, in particolare dei nostri alleati», osserva un esponente di Fratelli d’Italia, a microfoni rigorosamente spenti, prendendosela più con la Lega e Forza Italia che con i suoi colleghi. Tabulati alla mano erano proprio leghisti e azzurri i più assenti. «Un errore di inesperienza», ha cercato di derubricare la vicenda Maurizio Lupi, di Noi Moderati, conversando con i cronisti in Transatlantico.

LEGGI ANCHE: Governo sotto sul Def, ecco dov’era Andrea Orsini di Forza Italia

Così Ciriani ha scaricato la responsabilità su gruppi e capigruppo

La domanda su come si sia arrivati al disastro sul Def è stata prontamente girata al ministro Ciriani, il cui compito è quello di raccordarsi con i gruppi per evitare situazioni del genere. Al suo fianco, peraltro, ci sono ben due sottosegretarie, Giuseppina Castiello, in quota Lega, e Matilde Siracusano di Forza Italia: una cerniera robusta, almeno sulla carta, per scongiurare scivoloni come quello sullo scostamento di bilancio. Sono gli “inviati” del governo alla Camera e al Senato, a cui è stato chiesto conto dell’accaduto. Da quanto apprende Tag43, Ciriani ha spiegato ai suoi colleghi di aver alzato «l’allerta sulla delicatezza del voto già da giorni», ricordando la necessità di raggiungere una maggioranza qualificata. Insomma, ha inviato mail e messaggi, ha fatto telefonate. Appelli caduti nel vuoto evidentemente. E per questo il ministro si sente tranquillo, nonostante sia finito sulla graticola insieme alle sottosegretarie Castiello e Siracusano. Se la sua versione reggerà all’esame della premier Meloni, sarà più chiaro nei prossimi giorni. Un fatto si è comunque palesato: il dipartimento dei Rapporti con il Parlamento ha scaricato la responsabilità sui gruppi e chi li guida, perché da Palazzo Chigi – si osserva ancora – non possono portare di peso in Aula i parlamentari.

E in FdI c’è chi rimpiange la gestione Lollobrigida

Nello scaricabarile si torna così alla disattenzione dei capigruppo, dal già citato Barelli a Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) per finire a Riccardo Molinari (Lega). Foti, in effetti, sembrava un pugile suonato. Durante l’intervento post voto in Aula era intenzionato a far andare avanti la seduta, come nulla fosse, per eleggere i componenti del consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, del consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e di due componenti del consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, come era previsto dall’ordine del giorno. Poi Lupi, da buon conoscitore dell’Aula, ha chiesti una sospensione dei lavori, avallata successivamente da tutti. Per Foti è un problema non di poco conto: da settimane la gestione del gruppo di FdI non convince tutti, c’è chi rimpiange – eccome – la presenza di Francesco Lollobrigida, ora affaccendato a guidare il ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. Ma nella maggioranza c’è non trattiene lo stupore per come Barelli non abbia garantito un’adeguata presenza degli eletti di Fi, al netto dell’impegno personale. Il fedelissimo di Tajani è tornato alla guida del gruppo da poche settimane al posto di Alessandro Cattaneo, con un’operazione ad alto impatto politico. Insomma, ogni sua mossa è sotto la lente di ingrandimento, ma non ha posto la dovuta attenzione al voto sullo scostamento di bilancio. Non proprio una partenza di gran carriera. Il pasticcio si è inevitabilmente prestato a facili ironie delle opposizioni: «Per fortuna che erano pronti, come diceva lo slogan di Meloni in campagna elettorale», era la battuta più ricorrente a Montecitorio nel convulso pomeriggio.