Bobo Tv – Speciale Qatar, stasera su Rai1 il fenomeno dei social

La Bobo Tv sbarca su Rai1. In occasione del Mondiale di calcio in Qatar, il fenomeno social si prende la seconda serata di viale Mazzini per cinque minuti di analisi e commenti in pillole. Protagonisti saranno Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola, che si uniranno in videocall con Lele Adani, inviato della Rai in Qatar. In onda dopo Il Circolo dei Mondiali, la trasmissione live vedrà, come da tradizione, le quattro ex stelle del calcio italiano discutere sugli argomenti più interessanti del campionato del mondo. Visione disponibile in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile vedere le puntate anche on demand.

Cos’è la Bobo Tv, programma da stasera 21 novembre 2022 su Rai1

Bobo Tv – Speciale Qatar andrà dunque in onda da stasera 21 novembre alle 23.30 su Rai1, a conclusione del match serale del Mondiale. Unica eccezione sarà il sabato sera, quando arriverà intorno alle 22, prima dell’inizio di Ballando con le stelle. Si tratterà di pillole di cinque minuti al giorno, per 22 puntate totali, che racconteranno e analizzeranno il meglio e il peggio di Qatar 2022. In diretta Christian Vieri, primo ideatore e fondatore del canale su Twitch e Youtube, con Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Quest’ultimo si collegherà da Doha, dove sta seguendo e commentando i match per la Rai, mentre i tre colleghi saranno live dalle loro rispettive abitazioni.

La Bobo Tv è nata da un’idea di Christian Vieri, bomber per eccellenza ed ex stella, fra le altre, di Inter, Lazio e Atletico Madrid. L’attaccante ha infatti creato sul proprio canale Twitch, piattaforma streaming di proprietà di Amazon, uno spazio dedicato al calcio nostrano e internazionale. Insieme a lui gli altri ex volti noti del calcio italiano Nicola Ventola, suo compagno nell’Inter, il barese Antonio Cassano e Lele Adani, per anni opinionista di Sky e oggi volto della Rai. Grazie al suo clima leggero e scanzonato, per via di commenti spesso anticonvenzionali dei quattro conduttori, la Bobo Tv è diventata presto uno dei format sportivi più seguiti sui social network. Su Instagram conta 212 mila follower, mentre su Twitch il canale di Vieri vanta oltre 520 mila iscritti. La scorsa estate è persino sbarcata a teatro con tre spettacoli in giro per l’Italia.