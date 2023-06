Bobbi e Valsecchi, sessismo e doppi sensi in tv dopo il GP di Spagna

Sessismo e doppi sensi in tv dopo il GP di Spagna. Protagonisti gli ex piloti Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, ora commentatori per Sky: i due nel post gara hanno dato vita a un siparietto davvero poco elegante, che ha messo in difficoltà la giornalista Federica Masolin, in evidente imbarazzo nel tentativo di tenere a bada la coppia.

I mandrilloni di Sky F1pic.twitter.com/QflrjpLoFs — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) June 5, 2023

La battuta di Bobbi sul “pacchetto di aggiornamenti”

«Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel pacchetto di aggiornamenti», dice a un certo punto Bobbi collegato dallo “stanzino” di Sky, con un riferimento all’attualità della Formula 1, in cui i pacchetti di modifiche e sviluppi portati da Mercedes hanno fruttato un doppio podio (non altrettanto bene è andata alla Ferrari). Il “pacchetto di aggiornamenti” a cui però fa davvero riferimento riguarda due ragazze, inquadrate nel paddock dietro a Valsecchi e Masolin: «Già li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli. Alzo le mani…», risponde prontamente l’ex pilota, visibilmente compiaciuto per la battuta.

L’intervento di Masolin e Valsecchi che rincara la dose

Sconsolata Masolin, che al fianco di Valsecchi interviene: «Io chiedo asilo politico ragazzi! Si può ascoltare qualche intervista invece di questi due? Ma per favore, io ti oscuro… Ascoltiamo Carlos Sainz». Al rientro dal servizio, la giornalista legge poi un messaggio arrivato sui social da parte di un utente, che chiede: «Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto apprezzato soprattutto dalle loro consorti?». Queste le risposte: «Eh io mi sa che se arrivo a casa due mazzate le prendo», dice Bobbi. Valsecchi invece rincara la dose: «Io ho già fatto due volte l’operazione agli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose, perciò..».