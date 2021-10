Con Bob Sinclar si torna a ballare grazie al singolo DNA

Dopo più di un anno e mezzo dalla chiusura di discoteche e locali notturni, il mondo della movida torna ad alzare la testa. Nel giorno dell’annuncio della riapertura delle discoteche il re della musica dance, Bob Sinclar, presenta il nuovo brano D.N.A.

DNA, il singolo di Bob Sinclar

Il titolo è ispirato al DNA inteso come nucleo cellulare di ogni essere umano. In alternativa viene inteso come Digital Natural Artistic, o Dance Night Away o Deejay Nation Alliance o Disco New Anthemà.

Le possibilità non mancano e nell’intento del disk jockey più famoso al mondo DNA risulta essere un gioco e una sfida. Da quanto si legge nella nota di presentazione «L`importante è che quello che decidete vi si addica e vi identifichi, come il vostro codice genetico».

Il testo recita «Drawn to your DNA» cioè «attratto dal tuo DNA». La voce è quella di Kee nella nuova traccia del produttore francese, influenzata dall’italo-disco e dal sound anni ottanta, il sound del momento.

Il popolo della notte torna in pista

Dopo il successo di quest’estate con We Could Be Dancing (oltre 10M di streams attraverso i DSP), Monsieur Sinclar non smette di sorprendere. Il suo intento è quello di riportare lentamente in pista il popolo della notte. Per farlo Sinclar si fa accompagnare dalla cantante e cantautrice svedese Kee.

D.N.A., al duo debutto, è già il nuovo must per le playlist di tutti gli amanti della musica dance di ogni angolo del mondo. Finalmente anche i italiani nottambuli potranno tornare a ballare sotto le luci stroboscopiche e Sinclar promette loro di farli divertire fino all’alba

Racconta Sinclar: «Con We Could Be Dancing ho voluto dare un seguito, la scorsa estate, al genere Italo-disco, con uno stile nuovo, più down-tempo. Il mio nuovo singolo D.N.A segue questo stile anche per l`inverno in arrivo. Dopo aver scoperto Molly Hammar ho avuto la fortuna di conoscere un`altra artista svedese Kee, un`incredibile cantautrice con una voce fantastica».