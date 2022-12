Bob McGrath è morto: era l’unico umano in Sesame Street dei Muppet

Bob McGrath è morto a 90 anni. Era molto noto negli Stati Uniti per essere l’unico personaggio «umano» all’interno dello show dei bambini Sesame Street, dove i protagonisti erano tutti Muppets. McGrath lascia la moglie Ann Logan Sperry e cinque figli.

Sesame Workshop mourns the passing of Bob McGrath, a beloved member of the Sesame Street family for over 50 years. 1/4 pic.twitter.com/juhlmbHo23 — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) December 5, 2022

Bob McGrath, il volto umano dello show «Sesame Street»

Bob McGrath era l’unico umano dello show Sesame Street, noto e amato soprattutto negli Stati Uniti. Infatti, l’artista era membro fondatore dello show e ha partecipato a esso sin dalla prima edizione che ha debuttato nel 1969. McGrath appariva nello show insieme agli altri pupazzi e faceva divertire grandi e piccini. In Italia lo spettacolo era conosciuto con il nome «Sesamo Apriti».

Una delle caratteristiche dello show più amate è rappresentata dai pezzi musicali interpretati dai pupazzi. Bob McGrath ha realizzato diverse di queste canzoni e le più famose sono People in your neighborhood, Sing a song e If you’re happy and you know it. Inoltre, ha collaborato alla sigla iniziale del programma.

L’annuncio della famiglia e dello show

La famiglia di Bob McGrath ha annunciato la sua morte su Facebook. Infatti, in un post si legge: «La famiglia McGrath ha delle tristi notizie da condividere. Nostro padre Bob McGrath, si è spento serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia». Numerosi sono stati i commenti di cordoglio e dolore pubblicati dai fan dello show che sono cresciuti insieme a Bob McGrath e allo show Sesame Street.

Lo stesso show ha pubblicato su Twitter il triste annuncio. Infatti, ha scritto sulla pagina ufficiale del social: «(Lo show) piange la scomparsa di Bob McGrath, un amato membro della famiglia Sesame street da oltre 50 anni». Oltre a essere un attore nello show, Bob era anche un attore, un musicista e un autore. Infatti, ha avuto una carriera di successo come cantante, in particolar modo in Giappone, dove molti apprezzavano le sue doti vocali.