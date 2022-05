Bob Dylan Center: 10 cose da vedere nel museo dedicato al menestrello del rock

La Route 66 si arricchisce di una nuova pietra miliare. A Tulsa, in Oklahoma, ha infatti aperto il Bob Dylan Center, museo dedicato alla stella di Minneapolis. All’inaugurazione erano presenti Patti Smith ed Elvis Costello, ma non il diretto interessato che, come in occasione del Nobel, non si è presentato alla cerimonia.

I fan di Dylan possono ora camminare tra le carte originali dell’album Blood on the Tracks, leggere le corrispondenze con Beatles e Johnny Cash e persino creare una propria versione delle hit indimenticabili. L’intero archivio, costato 10 milioni di dollari, comprende 100 mila oggetti, accessibili nella loro interezza però solo agli studiosi qualificati. Il costo del biglietto è di 12 dollari per gli adulti, con sconto per gli anziani e i militari dell’esercito americano. Ecco 10 curiosità da vedere nel museo scelte da Variety.

Dai testi originali ai reperti della carriera, cosa vedere al museo di Bob Dylan negli Stati Uniti

1. La chitarra di Kevin Odegard per Blood on the Tracks

Molti fan considerano Blood on the Tracks, album che Bob Dylan incise nel 1975, l’apice della sua carriera. L’artista lo registrò in due sessioni fra New York e la sua città natale di Minneapolis, affiancandosi per alcuni brani ad altrettanti gruppi di musicisti. In uno di essi c’era Kevin Odegard, che oggi ha donato al museo la chitarra che usò per Tangled Up in Blue, uno dei brani più celebri del disco.

2. Il jukebox con le cover di Bob Dylan

Elvis Costello ha selezionato 162 brani per un jukebox elettronico che potrebbe accompagnare un solo visitatore per un giorno interno. Al suo interno non solo i brani di Dylan, ma anche quelli di coloro che maggiormente lo hanno influenzato durante la sua vita artistica. Presenti hit come High Water, Workingsman Blues #2 e molte altre. «Qualcuno si lamenterà perché manca qualche canzone», ha detto Costello all’inaugurazione. «Ho cercato però di rappresentare tutti, tra cui cover in spagnolo e italiano».

3. Il tamburello che ha ispirato il singolo Mr. Tamburine Man

«Hey, Mr Tamburine Man, play a Song for Me», canta Bob Dylan in uno dei suoi brani più celebri del 1965. Nel museo di Tulsa è possibile vedere il tamburello originale di Bruce Langhorne che ha ispirato la nascita di Mr. Tamburine Man. Il menestrello infatti lo vide suonare in diverse sessioni durante i primi Anni 60 e ne trasse ispirazione per dedicargli una canzone. Langhorne ha donato lo strumento nel 2017, poco prima di morire.

4. Lo studio per creare una propria versione di Knockin’ On Heaven’s Door

Nel 1990, Axl Rose, Slash e compagni incisero la personale cover di Knockin’ On Heaven’s Door di Bob Dylan del 1973. Nel museo di Tulsa è possibile seguire le orme dei Guns’N’Roses e creare la propria versione del brano del menestrello grazie a uno studio simulato tramite cui maneggiare le varie tracce. È possibile isolare la voce o gli strumenti, alzando o mixando i volumi a proprio piacimento.

5. Le cartoline che Bob Dylan ricevette dai Beatles

Nel 1969, i Beatles orfani di Paul McCartney incontrarono Bob Dylan sull’Isola di Wright durante un festival. Dopo quell’incontro, tutti i Fab Four di Liverpool inviarono negli Stati Uniti una cartolina di auguri da parte loro e delle rispettive famiglie a Dylan. Le lettere autografe sono ora disponibili nel museo di Tulsa, mostrando calligrafia e genio soprattutto di Lennon e Harrison, capaci di missive dai tratti spiritosi e allegri.

6. Non solo musica, presenti anche i dipinti di Bob Dylan

Che si parli di Like a Rolling Stone oppure di Blowin’ in the Wind, il genio di Bob Dylan è famoso grazie a brani musicali di fama mondiale. In pochi sanno però che l’artista di Minneapolis amava anche dipingere, come testimoniano alcuni quadri oggi nelle sale del Center di Tulsa. I visitatori possono osservare diversi dipinti a olio di fine Anni 60, che ricordano lo stile di Marc Chagall.

7. Le bozze e le modifiche live al testo di Tangled Up in Blue

Un’intera sezione del Bob Dylan Center è dedicata alle prime bozze e i successivi cambiamenti che la rockstar operò sul testo di Tangled Up in Blue, rilasciato nel 1975. È così possibile imbattersi in nuovi personaggi che non hanno avuto spazio nella narrazione musicale finale, tra cui un fantomatico «cugino Chuck che ha trovato lavoro in una fabbrica di aeroplani». Spazio alle modifiche per le esibizioni live, che attualmente ammontano a circa 1700.

8. Le rare testimonianze di un musical teatrale mai realizzato

Nel 1969, Bob Dylan accettò di lavorare a un musical teatrale in collaborazione di Archibald MacLeish, dal titolo provvisorio Scratch. Il progetto naufragò però quasi sul nascere, come testimoniano i testi presenti nel museo. Ciò che sopravvive sono alcuni elenchi riportanti i titoli delle canzoni, tra cui The Man in Me e New Morning, oltre ad altre versioni che non hanno mai visto la luce come Soul of a Nation e Continent of America.

9. I resti del pianoforte di Like a Rolling Stone

Nel 2004, la rivista Rolling Stone classificò Like a Rolling Stone del 1965 al primo posto della classifica dei 500 brani rock migliori di tutti i tempi, posizione che ha mantenuto fino all’ultimo aggiornamento del 2021. Nel museo di Tulsa è possibile vedere ciò che rimane del pianoforte su cui il celebre singolo ha preso vita. Purtroppo lo strumento originale è andato distrutto e vi resta solo un grande pezzo metallico.

10. Il nastro con l’ultima performance di Michael Bloomfield

Una sezione del museo si concentra sul periodo gospel che Bob Dylan attraversò tra il 1969 e il 1971. Gli oggetti includono un nastro con l’esibizione live di The Groom’s Still Waiting at the Altar del novembre 1980 in cui la star suonò sul palco con Michael Bloomfield, chitarrista che lo accompagnò in diversi concerti negli Anni 60. Si tratta dell’ultima volta dal vivo per Bloomfield, uno dei più importanti esponenti del blues di Chicago, che morì il 15 febbraio 1981.