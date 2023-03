Bob Dylan, 5 concerti in Italia nel 2023: saranno show senza cellulari

Bob Dylan ha annunciato il suo prossimo tour con 5 concerti in Italia nel 2023. Le performance, tutte concentrate a luglio, avranno una grande e rivoluzionaria novità: saranno show senza cellulari. L’artista ha fatto sapere che durante i concerti ci sarà il divieto di ogni ripresa audio, video e fotografica.

Bob Dylan, 5 concerti in Italia senza cellulari

Il tour presenterà l’album Rough and Rowdy Ways e prevede le seguenti tappe in Italia: al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 3 e il 4 luglio 2023, al Lucca Summer Festival il 6 luglio, all’Umbria Jazz il 7 luglio e, dopo 5 anni, a Roma nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. L’appuntamento nella Capitale si terrà il 9 luglio.

L’album Rough and Rowdy Ways è stato pubblicato nel giugno 2020 ed è stato definito da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori album pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel per la letteratura. Il disco è giunto a 8 anni di distanza dal precedente, Tempest, ed è il 39esimo del cantautore.

«Si apprezzerà di più lo spettacolo, i nostri sensi sono più acuti»

Su richiesta dell’artista, i concerti saranno “Phone free show”. Ciò significa che i telefoni non sono ammessi in sala durante il concerto e sarà vietata ogni ripresa audio, video e fotografica. Questa decisione è stata motivata, come ha dichiarato lo stesso Dylan, con l’esigenza di un’esperienza migliore per tutti i presenti. «I nostri occhi si aprono un po’ di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati», sostiene infatti l’artista.

I telefoni verranno sigillati in una custodia da una società dedicata. Ognuno li porterà con sé e, per chi ne avrà bisogno per qualche emergenza, sarà possibile sbloccarlo in apposite aree. Intanto, dal 18 marzo sarà possibile acquistare i biglietti di questo mini tour italiano su Ticketone e sul sito di Virgin Radio, in anteprima, dalle 10 alle 23.59 di venerdì 17 marzo.