Oggi 24 maggio Bob Dylan compie 80 anni. Per celebrare il cantautore premio Nobel per la letteratura, Tag43 vi dà il buongiorno sulle note di Subterrean Homesick Blues. Con questo brano, contenuto nel disco Bringing It All Back Home del 1965, Mr Zimmerman passa per la prima volta dal folk acustico degli esordi ai suoni elettrici. Una rivoluzione, inizialmente vissuta dai puristi come tradimento, che cambiò anche la musica americana.