Un compenso Glorioso

Otto potenziali candidati, otto aziende interessate a farsi carico della riconversione industriale degli stabilimenti ex Fiat di Termini Imerese, le cui travagliate vicende dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) trovare un lieto fine. E c’è chi, sulle ali dell’ottimismo, ha tirato in ballo anche il nome di Amazon, che proprio a Termini potrebbe realizzare un suo nuovo hub logistico. Sulla questione è intervenuto anche il presidente degli industriali siciliani, Alessandro Albanese, segno che forse potrebbe essere la volta buona: «Altro giro, altra corsa. Per l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese è di nuovo tempo di scelte. Questa volta, però, speriamo che la precondizione sia la produzione e non il mantenimento della cassa integrazione».

Ci sono 900 operai da anni in cassa integrazione

La risoluzione dell’annosa vicenda sta evidentemente a cuore anche ai sindacati, visto che ci sono 900 operai da anni in cassa integrazione, e proprio in questi giorni al Mise si sta valutando una proroga di altre 12 settimane, in modo da arrivare a settembre dando tempo ai potenziali interessati di concretizzare il loro interesse. I commissari nominati anni fa a seguito della messa in amministrazione straordinaria di Blutec che faceva capo agli imprenditori Roberto Ginatta, presidente, e Cosimo Di Cursi, amministratore delegato, finanziati da Invitalia per avviare la riconversione, hanno appunto parlato di avere in mano otto manifestazioni di interesse che dovranno adesso passare della holding pubblica guidata da Domenico Arcuri.

Blutec accusata di malversazione ai danni dello Stato

Come è noto, Ginatta insieme a Di Cursi è accusato di malversazione a danno dello Stato per aver distratto ingenti finanziamenti pubblici, pari a circa 16,5 milioni di euro, erogati a titolo di anticipazione da Invitalia spa (per conto del ministero dello Sviluppo economico), per sostenere il programma di riconversione. I due devono anche rispondere di auto-riciclaggio per aver reimpiegato circa 14 milioni di euro in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie e speculative. E alla fine di maggio sono stati entrambi condannati dal Tribunale di Torino a rimborsare al commissario giudiziario Giuseppe Glorioso (che è anche uno dei tre commissari straordinari di Blutec assieme a Fabrizio Grasso e Andrea Filippo Bucarelli) le spese processuali anticipate dall’erario. Al commercialista palermitano andranno quasi 900 mila euro, regolare compenso calcolato in base ai parametri di legge che tuttavia colpisce se paragonato alla situazione di quasi indigenza in cui si trovano i lavoratori siciliani di Termini.