Blue Monday, com’è nata la bufala del lunedì più triste

Il terzo lunedì dell’anno – nel 2022 è oggi 17 gennaio – per tradizione è definito Blue Monday, il giorno più triste e deprimente dell’anno intero, complice la fine della sbornia delle feste. La credenza deriva da una complessa equazione – che il Guardian non ha esitato a definire “ridicola” – che calcola diverse varianti in realtà impossibili da quantificare: si va dall’addebito sulla carta di credito delle spese fatte durante le vacanze natalizie al calo motivazionale dovuto alla ripresa del lavoro, dal meteo ai sensi di colpa che gli eccessi durante le feste.

L’invenzione del Blue Monday per un’operazione di marketing

Il suo creatore, Cliff Arnall, ideò il Blue Monday nel 2005 per il sito di viaggi Sky Travel per una pura operazione di marketing per poi ammettere che il calcolo non aveva alcun senso. Tra l’altro Arnall, che viene definito psicologo dell’Università di Cardiff, in realtà ha solo tenuto alcuni corsi serali sulla materia presso il centro di educazione degli adulti dell’ateneo. Va detto che l’Università di Cardiff ha da tempo preso le distanze da Arnall e dalla sua equazione.

La bufala del Blue Monday e i danni alla comunità scientifica

Da anni il Blue Monday viene bollato come bufala. Ben Goldacre, divulgatore britannico, aveva a più riprese spiegato sul sito Bad Science come questa credenza fosse un esempio negativo per l’intero mondo scientifico. Anche perché ormai questo «mito pseudoscientifico» non solo continua a essere ciclicamente citato dai media di tutto il mondo ma utilizzato anche da organizzazioni serie che si occupano di salute mentale. Insomma il Blue Monday, finito anche oggi tra le tendenze di Twitter, è una somma di «sciocchezze corrosive, insignificanti, vuote, fasulle che servono solo per ridurre la scienza a una caricatura». L’equazione di Arnall fu bocciata anche da Dean Burnett, un neuroscienziato che aveva lavorato al dipartimento di psicologia dell’Università di Cardiff, che descrisse il suo lavoro «farsesco». Una manciata di esperti, invece, era stata meno tranchant riconoscendo all’equazione un fondo di verità sebbene si trattasse di una semplificazione estrema dei malesseri legati al meteo. Teoria però smentita dal fatto che picchi di depressioni, suicidi e ricoveri siano in realtà spalmati in tutto il corso dell’anno.

Dopo il giorno più triste, Arnall ideò anche quello più felice

Tra l’altro il Blue Monday non è stata l’unica invenzione di Arnall. L’azienda produttrice di gelati Wall’s gli aveva commissionato il calcolo della giornata più felice dell’anno. E Arnall aveva individuato un giorno vicino al solstizio d’estate: tra il 18 e il 24 giugno a seconda degli anni. Un’altra bufala a favore di marketing.