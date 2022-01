George Jung chi è: la storia vera del film Blow stasera 24 gennaio su Iris

Johnny Depp e Penélope Cruz sono protagonisti, stasera 24 gennaio alle 21,10 su Iris, di Blow, film del 2001 di Ted Demme che racconta la storia di George Jung. Si tratta di un narcotrafficante legato al cartello colombiano di Medellin e Pablo Escobar, attivo soprattutto negli anni Settanta e Ottanta. Nel cast anche Ray Liotta e Rachel Griffiths. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Blow, trama e cast del film stasera 24 gennaio 2022 su Iris

Nell’America degli Anni 50, George Jung (Johnny Depp) passa le sue giornate con l’amico Tonno (Ethan Suplee), ma vive una difficile situazione familiare. La madre scappa di continuo e suo padre, per tirare avanti, lavora non potendo contare su aiuti dello Stato. Quando i due ragazzi si trasferiscono in California, incontrano Barbara Buckley (Franka Potente), che li inserisce nel mercato della marijuana gestito da un suo amico.

I due diventano molto presto famosi e rispettati nella zona, ma potere e soldi non fanno altro che aumentare le ambizioni di Jung che, dopo aver chiamato l’amico Kevin Dulli (Max Perlich), vuole trasferire il suo mercato sulla East Coast. Gli affari iniziano a volare ma, quando decide di tornare a casa, viene denunciato da sua madre che lo spedisce in prigione. Dietro le sbarre, Jung conosce Diego Delgado (Jordi Mollà) che lo fa entrare nel business della cocaina. Una volta ottenuta la liberà vigilata, George inizia a trafficare trovando anche l’amore nella bellissima Mirtha (Penélope Cruz). All’apice del “successo” negli affari un tradimento inaspettato manderà tutto a rotoli.

Blow, la storia vera di George Jung che ha ispirato il film con Johnny Depp

Protagonista del film è George Jung, personaggio realmente esistito che ha segnato la storia del narcotraffico americano. Nato a Weymouth, nel Massachussets, il 6 agosto 1942, iniziò il suo rapporto con la droga da giovanissimo, quando a 16 anni cominciò a contrabbandare marijuana. Il suo giro di affari crebbe in modo esponenziale, tanto che molto presto riuscì a guadagnare 100 mila dollari al mese e “assumere” un nutrito personale.

Non mancarono i problemi con la giustizia. Fu arrestato la prima volta nel 1972, quando venne trovato in un club con 330 chilogrammi di marijuana. «In mezzo a stella della musica e del cinema, io ero la star del fumo», dichiarò in quell’occasione. George Jung trascorse 26 mesi nel carcere di Danbury, dove conobbe Carlos Lehder, che gli fece conoscere il cartello di colombiano di Escobar. Una volta fuori di prigione, i due iniziarono una collaborazione con Pablo Escobar.

La collaborazione fu incredibilmente redditizia, ma un giorno Lehder voltò le spalle a Jung, estromettendolo dagli affari e tradendolo alla giustizia. George finì nuovamente agli arresti nel 1987, proprio quando l’amico iniziò a collaborare con la polizia. Grazie a Escobar riuscì nuovamente a lasciare il carcere, ma il suo periodo di libertà durò molto poco. George Jung è morto il 5 maggio 2021 nella sua casa, accanto alle persone a lui care, all’età di 79 anni. «Onestamente non credevo avrei mai raggiunto tale età», aveva dichiarato tre anni prima ad una proiezione speciale di Blow. «Probabilmente è merito della prigione».

