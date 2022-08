Da Blonde a Dante, 10 film al cinema e in streaming a settembre

Settembre si appresta ad essere un mese dorato per gli amanti del cinema. Fra sale e piattaforme online infatti stanno per approdare numerosi film dall’alto tasso di hype. A livello internazionale sta per arrivare Blonde, attesissimo biopic su Marilyn Monroe con protagonista Ana De Armas e il live action Pinocchio di Robert Zemeckis, già regista di Ritorno al Futuro. Non sono da meno le produzioni italiane, con l’esordio di Elodie in Ti mangio il cuore e il ritorno di Luca Miniero con Tutti a bordo. Ecco una guida con i 10 film da non perdere fra cinema e online il prossimo mese. Senza dimenticare il ritorno in sala il 22 settembre di Avatar, cult di James Cameron, di cui nel 2023 sbarcherà il sequel.

I migliori 10 film al cinema e in streaming a settembre

1. DC League of Superpets, la Justice League a quattro zampe

Dopo gli ultimi due capitoli di Jumanji, Dwayne Johnson e Kevin Hart tornano a fare squadra nel film di animazione DC League of Superpets. Atteso per l’1 settembre, ha per protagonisti i cani dei supereroi della DC Comics. Quando Superman viene rapito assieme all’intera Justice League, il suo cane Krypto si mette subito sulle sue tracce. Per farlo mette su un team con Asso, il Bat-Segugio che accompagna l’Uomo Pipistrello. Con loro ci saranno la maialina MP, la tartaruga Merton e lo scoiattolo chip. Voci italiane dei due cani protagonisti sono Lillo e Maccio Capatonda.

2. Pinocchio, Tom Hanks è Geppetto nel live action di Zemeckis

Dopo Matteo Garrone e in attesa di Guillermo del Toro, un altro grande regista si cimenta con Pinocchio. Alle spalle di un nuovo adattamento della fiaba di Collodi c’è nientemeno che Robert Zemeckis, già dietro la macchina da presa per la trilogia cult Ritorno al Futuro. Il remake live action della storia vede Tom Hanks nei panni di Geppetto e il giovane Benjamin Evan Ainsworth a dare la voce al protagonista. Cynthio Erivo è la Fata Turchina e Joseph Gordon-Levitt il Grillo Parlante. Il film sarà disponibile su Disney+ l’8 settembre.

3. Do Revenge, su Netflix una thriller comedy con Maya Hawke

Il 16 settembre su Netflix arriverà invece Do Revenge, atteso film con Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke. Già vista in C’era una volta a… Hollywood di Tarantino, l’attrice veste i panni di Eleanor, ragazzina di un liceo ostracizzata quando un compagno rivela a tutti la sua omosessualità. Unirà le sue forze con Drea (Camila Mendes), la cui immagine cade in rovina dopo che il suo fidanzato diffonde un sex tape.

4. Ti mangio il cuore, l’esordio sul grande schermo di Elodie

La Mostra del Cinema di Venezia ospiterà anche l’esordio al cinema di Elodie in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Nel Gargano, si incrociano le vite di due famiglie della Quarta Mafia, Camporeale e Malatesta, organizzazione criminale meno famosa ma non per questo meno pericolosa. Elodie interpreta Marilena, moglie del boss dei Camporeale, che improvvisamente si innamora di Andrea (Francesco Patanè), rampollo dei Malatesta. Il loro amore impossibile rischia di scuotere gli equilibri di un’intera regione. Il film uscirà in sala il 22 settembre e da gennaio 2023 sarà disponibile online sulla nuova piattaforma Paramount+.

5.Don’t Worry, Darling, l’atteso film con la popstar Harry Styles

Giovani, belli e felicemente sposati. Sono Alice e Jack, protagonisti di Don’t Worry, Darling, secondo film alla regia per Olivia Wilde, la “Tredici” di Dr. House. Volto dei due personaggi sono Florence Pugh e Harry Styles, popstar sulla cresta dell’onda e in cima a tutte le classifiche. Il film racconterà la storia d’amore fra i due nell’America degli Anni 50, anche se i dettagli sulla trama sono ancora lacunosi. L’ex One Direction ha realizzato uno speciale inedito che farà parte della colonna sonora ufficiale. Nel cast anche Chris Pine e Gemma Chan, apparsa come Styles in Eternals dei Marvel Studios. Il film uscirà al cinema il 22 settembre.

6. Moonage Daydream, in arrivo anche il docufilm su David Bowie

Da una stella della musica a un’altra nel giro di quattro giorni. Il 26 settembre infatti sbarcherà a livello internazionale Moonage Daydream, biopic su David Bowie. Scritto, diretto e montato da Brett Morgen (Kurt Cobain: Montage of Heck), utilizza archivi personali del Duca Bianco tra cui anche esibizioni live. Si tratta del primo progetto ufficialmente approvato dalla proprietà di Bowie e prende ispirazione dall’omonima canzone dell’artista del 1971. Un viaggio creativo, filosofico e spirituale nel mondo di una voce che ha cambiato la musica. Dal 15 al 21 settembre in IMAX, sarà in tutte le sale dal 26 al 28.

7. Blonde, Ana De Armas è la leggenda Marilyn Monroe

È uno dei più attesi, ma anche dei più controversi del prossimo mese. Netflix sta per accogliere Blonde, biopic che racconterà la vita di Marilyn Monroe. Basato sul romanzo di Joyce Carol Oates, mescolerà realtà e finzione e sarà vietato ai minori per la presenza di sessualità esplicita. Nei panni di Norma Jeane ci sarà Ana De Armas (Blade Runner 2049 e No Time To Die), il cui casting ha scatenato polemiche online per via del suo accento troppo marcato. Blonde si focalizzerà sulla differenza tra vita privata e pubblica dell’attrice e sarà disponibile su Netflix dal 28 settembre.

8. Dante, l’atteso biopic sul Sommo Poeta di Pupi Avati

Fra i film italiani più attesi c’è Dante, il primo biopic sul Sommo Poeta per la regia di Pupi Avati. In arrivo il 29 settembre al cinema, racconta la vita di Alighieri, interpretato da Alessandro Sperduti. Nei panni del narratore c’è Giovanni Boccaccio, con il volto di Sergio Castellitto, che nel Trattatello in Laude di Dante ne ha tracciato le vicende umane in un succedersi di luci e ombre. Nel cast anche Enrico Lo Verso che interpreta Donato degli Albanzani e Alessandro Haber, volto dell’Abate di Vallombrosa.

9. Dragon Ball Super: Super Hero, Goku e compagni sbarcano al cinema

I fan di anime e manga hanno in mente solo il 29 settembre. È il giorno di uscita per Dragonball Super: Super Hero, nuovo atteso film dedicato ai disegni di Akira Toriyama, che ha supervisionato la produzione. La trama vede il ritorno dell’Esercito del Fiocco Rosso, un tempo annientato da Goku. Quando due Androidi di nome Gamma 1 e Gamma 2 che si fanno chiamare “Super Eroi” minacciano l’equilibrio globale, Piccolo e Gohan, figlio del Sayan, si uniranno per sconfiggerli.

10. Tutti a bordo, Giovanni Storti nel nuovo film di Miniero

Giovanni Storti lascia per un attimo Aldo e Giacomo con Tutti a bordo, nuovo film di Luca Miniero. Con il celebre comico ci sono anche Stefano Fresi, Giulia Michelini e Carlo Buccirosso. Al cinema dal 29 settembre, racconta una vacanza studio per alcuni ragazzi ideata dal padre di uno di loro, Bruno (Fresi), che ha convinto anche la scettica moglie Carla (Michelini). Dopo un anno di pandemia, il viaggio da Torino a Palermo si rivelerà incredibile grazie anche alla presenza di Claudio (Giovanni Storti), padre di Bruno.