Blocco navale, cos’è la proposta di Fratelli d’Italia per ridurre l’immigrazione

Cos’è il blocco navale proposto da Fratelli d’Italia per ridurre l’immigrazione? L’idea, rilanciata a più riprese da Giorgia Meloni, sarebbe secondo la leader di FdI «l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina. Ma anche per mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare». Ma è davvero fattibile?

Cos’è il blocco navale proposto da Fratelli d’Italia?

Giorgia Meloni ha più volte parlato di «una missione europea in accordo con le autorità nordafricane» per bloccare gli arrivi in Italia. «Uno Stato serio controlla e difende i propri confini», ha scritto tempo fa sui social, a ridosso di uno sbarco molto numeroso a Lampedusa.

Proprio quando l’opinione pubblica avverte come fondamentale il dossier migratorio, i partiti di destra mettono in capo l’ipotesi di “blocco navale”. L’opzione però è del tutto impraticabile. Per blocco navale si intende un’azione militare attraverso cui vengono bloccati i porti di uno Stato da parte delle forze armate di uno o più altri Stati.

Secondo il diritto delle Nazioni Unite, il blocco navale non è mai consentito se non in alcuni casi estremi di legittima difesa: aggressione oppure invasione. Nelle altre circostanze è vietato dalla legge e viene considerato come un atto di guerra verso il Paese di cui si vogliono controllare i porti. «Quello che si dice sul blocco navale come atto di guerra è una fake news», si è difesa in passato Giorgia Meloni.

Meloni: “Una missione europea per bloccare le partenze”

Meloni ha poi precisato che quello a cui si riferisce parlando di blocco navale sarebbe «una missione europea per bloccare le partenze, in collaborazione con le autorità libiche»· Per fare un esempio, ha aggiunto, si tratterebbe di un qualcosa di simile all’accordo stretto tra Europa e Turchia «sulla rotta dei migranti che arrivavano da Est per fermarla».