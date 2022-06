Blocco di Kaliningrad: la Lituania blocca i treni, la Russia minaccia

Kaliningrad rischia di essere l’ago della bilancia in quel flebile equilibrio raggiunto tra Russia ed Europa. L’area è una exclave russa confinante con Polonia e Lituania, con tanto di accesso al Mar Baltico. E lì, in queste ore, si gioca molto del conflitto che sta tenendo sotto scacco l’intero pianeta, tra sanzioni e invasioni in terra Ucraina. Il Paese lituano, infatti, ha bloccato il trasporto ferroviario di un gran numero di beni, come carbone o materiali di costruzione ma anche tecnologici, da e verso Kaliningrad. Una decisione presa per dar seguito alle sanzioni europee e che Mosca non ha affatto gradito, aumentando vertiginosamente la tensione tra la Russia e l’Occidente.

Blocco di Kaliningrad: corsa alle scorte

Sembra che già da venerdì le autorità di Vilnius abbiano fermato oltre la metà dei treni che sarebbero dovuti arrivare a Kaliningrad. Merci di ogni tipo, quindi, non arriveranno nella cittadina russa. Non soltanto apparati tecnologici o metalli, ma anche carbone e beni di prima necessità. Il blocco ferroviario imposto dal governo della Lituania, in osservanza delle sanzioni imposte dall’Ue, ha portato la popolazione dell’area ad assaltare i supermercati. Una cosa alle scorte che ha coinvolto tutti: Kaliningrad ha poco meno di mezzo milione di abitanti. Immediato l’appello alla popolazione del governatore Anton Alikhanov, che ha annunciato l’arrivato di materie prime tramite i traghetti russi. Due sono già in servizio, ma «presto saranno sette».

Le minacce dalla Russia: «Questa è un’aggressione»

Mosca non ha gradito l’iniziativa della Lituania e le minacce non si sono fatte attendere. Andrey Klimov, capo della Commissione del Consiglio della Federazione per la protezione della sovranità, ha intimato all’Europa di sistemare «la situazione relativa al blocco di Kaliningrad, o la Russia avrà mano libera per risolvere la questione del transito con qualsiasi mezzo». L’ha definita «un’aggressione diretta contro la Russia», che costringerà Mosca a «ricorrere all’autodifesa» se le cose non dovessero cambiare. Ed è dello stesso avviso anche Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che parla di «atto illegale. La situazione è davvero molto grave e richiede un’analisi approfondita per preparare una risposta».

La risposta lituana: «Dimostriamo la nostra determinazione»

A rispondere è stato Gabrielius Landsbergis, ministro degli Esteri lituano, intervenuto al vertice dell’Unione Europa. «La Russia vuole mostrare quale livello di pressione può esercitare sull’Europa. Questo è il momento di testimoniare la nostra determinazione», ha dichiarato, manifestando le intenzioni della Lituania. «Se forniamo all’Ucraina il 90 per cento degli aiuti militari che ha chiesto, e non il 10 per cento, la guerra sarà chiusa in fretta. I porti del Mar Nero? Per togliere il blocco ci vuole deterrenza, se consegniamo le armi antinave a Kyiv sarà garantito che i russi non possano fermare il trasferimento del grano».