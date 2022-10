Blink-182, tour 2023 e reunion della band: una data anche in Italia

Dopo tanti rumours è arrivato l‘annuncio ufficiale. I blink-182 tornano nella formazione storica con Mark Hoppus, TomDeLonge e Travis Barker, e inaugurano la novità con un tour nel 2023. La band ha annunciato che farà concerti in tutto il mondo, Italia inclusa.

I blink-182 tornano in tour mondiale nel 2023, dopo aver ritrovato la storica formazione composta da Mark Hoppus, Tom DeLong e Travis Barker. Dopo mesi di rumours su una possibile reunion con DeLonge rientrante al posto di Skiba, i blink-182 hanno svelato i piani per il futuro.

La band sarà impegnata in un tour mondiale nel 2023 e nel 2024 che toccherà anche l’Italia e ha anche svelato l’uscita di un nuovo singolo insieme. Il brano verrà rilasciato venerdì, si intitola ‘Edging‘, e segna il ritorno in studio di Tom, Mark e Travis dopo circa 10 anni.

Per quanto riguarda i concerti, questi si terranno in tutto il mondo a partire da marzo 2023, fino a febbraio 2024. Un novità, per la band, è che per la prima volta i blink suoneranno anche in America Latina. Naturalmente, una tappa è prevista anche in Italia.

Quando suonano i blink in Italia?

L’unica data italiana del ‘blink-182 Tour 2023’ è prevista per venerdì 6 ottobre 2023 alla Unipol Arena di Bologna. Ad aprire lo show sarà la band pop punk statunitense The Story So Far.

I biglietti per il concerto dei blink-182 previsto per il 6 ottobre 2023 alla Unipol Arena di Bologna saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 13 ottobre 2022. In vendita generale dalle ore 10:00 di lunedì 17 ottobre 2022 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

PREZZI BIGLIETTI:

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita