Blatte al Viminale, Scannapieco nella bufera (di neve) e altre pillole del 28 dicembre

Emergenza blatte al Viminale! Un alto dirigente del ministero dell’Interno ha firmato una determina per la «disinfestazione-deblattizzazone della stanza numero 107 situata al secondo piano del Palazzo Viminale a causa della presenza di numerose blatte». La spesa, pari a 800 euro, graverà sul bilancio dell’esercizio finanziario 2023. Non ci credete? Ecco la pagina internet.

Piantedosi compra cartucce

Attenzione, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi vuole tante cartucce. È apparsa una gara d’appalto, sul sito del Viminale, per acquistare con quasi 5 milioni di euro «artifizi, cartucce e cuffie protettive antirumore per le esigenze del personale della polizia di Stato per gli anni 2023, 2024 e 2025». Base d’asta, 4,85 milioni di euro. Guerra civile in vista?

Scannapieco bloccato dalla bufera di neve

L’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, era in vacanza di Natale negli Stati Uniti quando è rimasto bloccato all’aeroporto di New York per la bufera di neve: allora ha chiamato i vertici di Ita per trovare una soluzione. Tutto questo mentre il governo nota la sua assenza sul tavolo Tim della rete unica nazionale…

Call center e infopoint al Quirinale

Un appalto triennale per un call center al Quirinale. Di che si tratta? Di una procedura ristretta per l’affidamento in appalto del servizio di call center e infopoint per la gestione delle visite e altre manifestazioni presso le sedi della presidenza della Repubblica e della Caserma del Reggimento Corazzieri. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è fissato per il 6 febbraio 2023. Particolare rilevante: «Le domande di partecipazione saranno esaminate in seduta riservata». Cruscanti e lincei lamentano: «Call center, infopoint: ma visto che si tratta della casa degli italiani, perché almeno lì non utilizzano le parole del vocabolario nostrano?». Si attende la risposta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Rave in aula, il colmo per il governo

Simpatica battuta in casa Pd, dedicata al governo: «Il colmo per un parlamentare di Fratelli d’Italia e della Lega? Fare le ore piccole per approvare il decreto rave».

Renzi festeggia, il Golden Gala va a Firenze

Firenze ospiterà l’edizione 2023 del Golden Gala Pietro Mennea, manifestazione che storicamente si svolgeva a Roma, allo Stadio Olimpico. La tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma per venerdì 2 giugno 2023, si terrà allo stadio intitolato a Luigi Ridolfi. «Siamo felici e orgogliosi che Firenze sia stata scelta come sede per il Golden Gala 2023 di atletica leggera», hanno detto il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’assessore allo Sport Cosimo Guccione. «Abbiamo coronato il lungo e impegnativo lavoro che l’amministrazione ha svolto in questi mesi insieme alla Fidal, un lavoro che ha dato forza e consistenza a questa candidatura. Questo meeting è la massima espressione del movimento dell’atletica e porterà sulla nostra città, ancora di più, l’attenzione del mondo sportivo a livello mondiale. Dopo uno straordinario 2022 Firenze si conferma una “capitale” internazionale per gli eventi sportivi».

Perché Firenze? «Come sapete l’Olimpico di Roma non sarà disponibile a causa degli interventi di riqualificazione della pista», ha spiegato il presidente della Fidal Stefano Mei, e la scelta «è il compimento di un percorso di dialogo con le istituzioni a tutti i livelli. Abbiamo valutato anche l’ipotesi di Napoli, ma c’era la concomitanza con il campionato di calcio e l’impossibilità di svolgere gare di lanci». Per Matteo Renzi sarà festa grande.