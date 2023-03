Blanco duetta con Mina: il singolo anticipa il nuovo album del cantante

Dopo l’episodio sul palco dell’Ariston, Blanco torna a far parlare di sé con la notizia di un duetto inaspettato, quello con Mina. La canzone dovrebbe anticipare il nuovo album del giovane cantante.

Il duetto di Blanco e Mina

«Lui ha fatto il primo passo, ma lei è impazzita per la sua canzone». Questa è l’unica indiscrezione resa nota e per il resto c’è il massimo riserbo, ma il progetto sarebbe già in lavorazione e dovrebbe anticipare l’album di prossima uscita di Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, che potrebbe segnare una nuova fase della sua carriera. Stando a quanto racconta Il Messaggero, sarebbe stato il giovane cantante a farsi avanti e proporre l’idea del duetto a Mina, che non ha esitato a renderlo un progetto concreto. Alla grande artista cremonese sarebbe piaciuto molto il brano che Blanco gli ha presentato.

Blanco sapeva di avere buone chance

Il cantante sapeva di avere qualche possibilità – Mina, a quanto pare, apprezza molto il suo stile. Sempre Il Messaggero riporta che l’anno scorso Massimiliano Pani, figlio e produttore dell’artista, aveva dichiarato che la cantante seguiva come sempre con molta attenzione il Festival di Sanremo e che aveva una sua canzone preferita: «Quella di Mahmood e Blanco, che è piaciuta tanto anche a me».

E, a distanza di un anno, è pronto questo duetto. Sarebbe stato proprio Massimiliano a fare da intermediario proponendo il progetto a Mina, che lo ha accolto con entusiasmo. Il brano, che ancora non ha un titolo ma che sarebbe già in incisione, dovrebbe uscire in radio e sulle piattaforme venerdì 14 aprile. Due generazioni a confronto e due stili che si incontrano. Una collaborazione artistica che riserverà sicuramente molte sorprese. La canzone potrebbe trovare spazio anche all’interno dell’album di inediti al quale sta lavorando Mina dopo 5 anni dall’uscita di Maeba.