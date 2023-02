Blanco, la canzone di scuse dopo l’episodio delle rose: «All’improvviso sbagli»

Dopo l’episodio delle rose che ha stravolto la prima serata del festival di Sanremo 2023, arrivano le scuse di Blanco sotto forma di canzone. L’artista ha voluto usare il suo canto per scusarsi per la scenata e chiedere perdono a fan e spettatori.

La canzone di scuse di Blanco per l’episodio di Sanremo 2023

Venerdì 17 febbraio Blanco ha pubblicato la canzone intitolata «Sbagli». È impossibile non leggere nel testo dei riferimenti a Sanremo e all’episodio che l’ha visto protagonista in negativo. Infatti, nel testo si legge: «Se fosse notte/ la notte più fonda/ col solo silenzio che ti circonda/ resteresti qui per sempre/ senza l’odio della gente/ senza sapere mai niente/ di cosa succede/ ma se fosse mattina/ la tua voce non si sentirebbe/ l’alba non ti scalderebbe».

Il cantante ha pubblicato la canzone sul suo profilo Instagram ufficiale che vanta circa 2 milioni di follower. Il testo della canzone continua ancora con queste parole: «Ma se fosse mattina/ la tua voce non si sentirebbe / l’alba non ti scalderebbe / saresti solo / piangeresti per i tuoi sbagli / all’improvviso tu sbagli».

Ancora scuse per il cantante

A quanto pare quindi, il cantante vincitore con Mahmood di Sanremo 2022 sembra essere sinceramente pentito del suo brutto gesto. In effetti, in precedenza Blanco aveva chiesto già scusa a Sanremo e al suo pubblico per il gesto plateale e la distruzione delle rose sul palco dell’Ariston.

Comunque, il cantante ha voluto rimarcare le scuse, dedicando addirittura un pezzo della sua discografia a questo riguardo. Inoltre, la «conferma» che questo brano sia dedicato all’episodio di Sanremo si ha grazie a un’altra parte del testo, nella quale si legge: «Mollami o no / oppure rovina la vita che ho / ma mollami poi / voglio sentire più forte si può / le colpe che ho / come se avessi più colpe di te / calcio più forte le rose nel cielo / questo mondo finto ora sembra più vero».