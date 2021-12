Blanca stasera su Rai1: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima puntata

Ultimo appuntamento con le indagini del commissariato di Genova. Stasera 21 dicembre, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda il finale di stagione di Blanca, fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta. Nel cast anche Enzo Paci e Giuseppe Zeno. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Blanca, trama e cast dell’ultima puntata stasera 21 dicembre 2021 su Rai1

Si conclude stasera il crime drama liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Al centro della narrazione c’è Blanca Ferrando, giovane non vedente che riesce a ottenere un posto come stagista nel commissariato di Polizia di Genova. Grazie alla sua capacità di sfruttare gli altri quattro sensi, è infatti in grado di carpire informazioni importanti per risolvere anche i casi più spinosi.

"Tu mi conosci troppo bene. Non è che mi controlli?"

Nella puntata di stasera, dal titolo Tornando a casa, la giovane protagonista si trova a indagare su un caso che la colpisce molto da vicino. Si tratta infatti di Carmine Russo (Filippo Dini), padre di Sebastiano, ragazzo che proprio lei aveva indicato come il killer di sua sorella Beatrice, morta nell’incendio che ha portato la stessa Blanca a perdere la vista. Il ragazzo, che si è sempre dichiarato innocente, si è però tolto la vita. La giovane si troverà nuovamente a ripercorrere con la memoria la terribile vicenda, avvicinandosi suo malgrado a una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo. La puntata precedente aveva rivelato che Nanni (Pierpaolo Spollon), uomo di cui Blanca è innamorata, ha piazzato delle telecamere nella casa della ragazza per spiarla in ogni istante. Cosa nasconde l’uomo e quali sono i suoi piani?

Blanca, i produttori confermano i lavori sulla seconda stagione

«Stiamo già lavorando alla seconda stagione di Blanca», ha dichiarato in questi giorni Luca Bernabei, produttore e ad di Lux Ottica a La Repubblica. «È una serie italiana che però guarda al mondo attraverso gli occhi di una ragazza che trasforma la disabilità in un superpotere». Rai non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma è probabile che arrivino dopo la messa in onda del finale di stagione di stasera.