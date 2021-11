Blanca stasera su Rai1: chi è Enzo Paci, carriera e vita privata

Stasera 29 novembre, alle 21,20 su Rai1, torna la fiction Blanca con Maria Chiara Giannetta nei panni della sovrintendente della Polizia non vedente Blanca Ferrando. Nonostante il suo handicap fisico, la giovane offre un contributo essenziale alle forze dell’ordine grazie agli altri sensi tra cui l’udito e il tatto. Nel cast anche Giuseppe Zeno ed Enzo Paci. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Blanca, la trama della puntata di stasera 29 novembre 2021 su Rai1

Stasera su Rai1 andrà in onda il secondo episodio della stagione, dal titolo Fantasmi. La trama prende avvio dall’omicidio di Camillo, 16enne del posto il cui corpo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare. Lo stabile appartiene alla famiglia dell’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), affascinante collega di Blanca (Maria Chiara Giannetta), il quale ha diversi ricordi legati a quel luogo, alcuni molto dolorosi. Primo sospettato è proprio lo zio di Liguori, ma Blanca è convinta che la verità sia altrove. Inizia così a indagare, mentre prova a stare vicina alla piccola Lucia, figlia 12enne della vittima della scorsa puntata. Dal passato però torna una figura a lungo dimenticata, pronta a mettere in dubbio la credibilità della giovane stagista.

Blanca è una donna vivace, solare e vitale, capace di sdrammatizzare tutto, a partire dalla sua condizione.#BlancaLaSerie, ogni lunedì alle 21:25 su Rai1. pic.twitter.com/xEANunJT9D — Lux Vide (@LuxVide) November 29, 2021

Location principale delle riprese è la città di Genova, anche se per alcune scene la produzione ha scelto il Monte Argentario e la laziale Formello. La serie si è avvalsa del contributo artistico di Andrea Bocelli ed è la prima ad essere girata interamente in olofonia, nuova tecnica di registrazione che permette di percepire il suono così come viene udito dall’orecchio umano. Nel cast anche Pierpaolo Spollon, Antonio Zavattieri e Ugo Dighero. L’esordio della scorsa settimana ha subito catturato l’attenzione del pubblico, totalizzando oltre 5,6 milioni di spettatori pari al 26 per cento di share.

Enzo Paci, carriera e vita privata dell’attore di Blanca stasera 29 novembre 2021 su Rai1

Enzo Paci, carriera professionale

Fra i volti principali della fiction Blanca c’è Enzo Paci, il quale veste i panni del commissario Mauro Bacigalupo. Nato a Genova il 27 gennaio 1973, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nella scuola di recitazione del Teatro Stabile del capoluogo ligure.

Comico affermato del panorama nazionale, ha lavorato in diversi programmi televisivi tra cui spiccano indubbiamente Zelig Off (dal 2009) e Colorado (2015-2017), dove è salito alla ribalta con il suo personaggio Mattia Passadore. La sua carriera si è però svolta principalmente sui palcoscenici dei teatri nazionali, dove ha recitato per Luca Ronconi (La centaura, 2005), Valerio Binasco e Marco Sciaccaluga (Re Lear di Shakespeare, 2008, e Mandragola di Machiavelli, 2006)

Enzo Paci, vita privata e social network

Per quanto riguarda il ramo sentimentale, Enzo Paci ha una relazione con Romina Uguzzoni, attrice e due volte campionessa mondiale di tip-tap, con cui vive a Genova. Attivo sui social, l’attore ha un profilo su Instagram con 5925 follower, dove pubblica stralci di vita privata e scatti dai set professionali.