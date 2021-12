Blanca stasera su Rai 1: tutte le anticipazioni sul penultimo episodio

Penultimo appuntamento con Blanca, in onda questa sera, lunedì 20 dicembre 2021, alle 21.25 su Rai 1. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction e diretta da Jan Maria Michielini e Giacomo Martelli, la serie è liberamente ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi che raccontano le avventure e le disavventure dell’omonimo personaggio. Al centro della storia Blanca Ferrando, poliziotta ipovedente, specializzata nella decodificazione dei file audio, che riesce a conquistare un posto al commissariato di Polizia di Genova.

Blanca: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Blanca: la trama

La giovane sovrintendente di polizia Blanca Ferrando viene assunta come stagista in un commissariato di Genova. Divenuta cieca all’età di dodici anni a causa di un drammatico incendio nel quale ha perso la vita la sorella maggiore Beatrice, ha maturato, a causa della tragedia di cui si è trovata a essere protagonista, un senso di giustizia molto forte e il desiderio di aiutare gli altri. Accanto a lei, in ogni peripezia, il cane guida Linneo e la sua migliore amica, l’estetista Stella. Come ogni eroina che si rispetti, non dovrà fare i conti solo con le sfide lavorative ma anche con un’interessante collezione di drammi sentimentali, che la vedranno contesa tra due uomini, l’ispettore Michele Liguori e il giovane cuoco Nanni.

Blanca: il cast

Accanto a Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Blanca, nel cast della fiction troviamo anche Giuseppe Zeno (Michele Liguori), Pierpaolo Spollon (Nanni), Enzo Paci (Mauro Bacigalupo), Antonio Zavatteri (Alberto Repetto), Gualtiero Burzi (Nello Carità), Federica Cacciola (Stella), Sara Ciocca (Lucia Ottonello) e Ugo Dighero (Leone Ferrando).

Blanca: cosa succederà nel penultimo episodio

Nel quinto episodio, Macchie, Liguori si ritroverà, ancora una volta, coinvolto indirettamente in un caso molto complicato. Le forze dell’ordine, infatti, sono impegnate a indagare sulla scomparsa di una dottoranda in ingegneria, in qualche modo legata al passato dell’ispettore. Molti ritengono che il responsabile della sparizione della ragazza sia il petroliere Piccardo, imprenditore ricco e potente, legato a Liguori per via della madre, Livia, che si occupa delle sue beghe legali. La vicenda riaprirà i conflitti tra i due uomini e scaverà un solco profondo nel rapporto tra la mamma e il sovrintendente, portandolo a vivere un momento particolarmente difficile. Nel frattempo, Blanca non ha idea del grave pericolo che sta correndo. C’è qualcuno che controlla ogni sua mossa ed è pronto a farle del male. Riuscirà a capire di essere sorvegliata e a scoprire l’identità della persona che sta architettando un piano per colpirla? Per conoscere tutti i dettagli basta sintonizzarsi su Rai 1 e godersi la puntata.