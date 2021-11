Blanca stasera su Rai1: Maria Chiara Giannetta, carriera e vita privata dell’attrice

Stasera 22 novembre, alle 21,25 su Rai1, appuntamento con Blanca, il nuovo progetto di Rai Fiction. Ispirata liberamente all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi (Edizioni e/o, 9,50 euro), la serie racconta in sei episodi la storia di una giovane donna non vedente con il sogno di entrare in polizia interpretata da Chiara Giannetta. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Blanca, trama e cast della serie da stasera 22 novembre 2021 su Rai1

Vivace, solare e piena di vita, Blanca è in grado di sdrammatizzare su tutto, persino sulla sua difficile condizione di vita. Rimasta cieca quando era poco più di una bambina a causa di un incidente in cui ha perso la sorella maggiore, non si è mai data per vinta. Ha subito imparato a muoversi con la guida del suo cane Linneo, orientandosi nel buio e decodificando gli stimoli tattili, olfattivi e sonori molto meglio rispetto ai suoi coetanei.

"Blanca il tuo posto è in polizia."#BlancaLaSerie da lunedì 22 novembre in prima serata su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/ymQoT9gNiC — Rai1 (@RaiUno) November 15, 2021

Ogni episodio si concentra su un giallo differente, ambientato a Genova, e racconta uno specifico ambiente sociale, rivelando il carattere multiforme della città. Oltre ai crimini, la trama ruota attorno alla vita sentimentale di Blanca, attratta e divisa tra due uomini, il collega Michele Liguori e l’amico Nanni, il suo rapporto con Lucia, figlia dodicenne della vittima del primo caso di puntata, e con il padre. Durante il suo lavoro come consulente delle forze dell’ordine, la donna si dovrà interfacciare anche con il commissario Bacigalupo, interessato però più al raggiungimento della pensione che al suo lavoro.

Blanca ha il volto di Maria Chiara Giannetta, già nota al pubblico Rai per aver vestito i panni del capitano Olivieri in Don Matteo. Nel cast anche Giuseppe Zeno, volto dell’ispettore Liguori, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Antonio Zavattieri, Sara Ciocca e Gualtiero Burzi.

Blanca, la trama dell’episodio di stasera 22 novembre 2021 su Rai1

Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra all’arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente ma piena di vita. La Polizia però non sa che farsene, convinta che una donna cieca non possa essere utile alla causa. L’aiuto di Blanca nelle indagini sul caso di Margherita, donna morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose, farà ricredere tutti. La sua capacità di sfruttare al meglio udito, olfatto e tatto, sensi acuiti dopo la perdita della vista, la rendono subito fonte preziosa di scoperte. Inoltre, il suo carattere affabile le consente di avvicinarsi facilmente a Lucia, la figlia dodicenne della vittima.

Maria Chiara Giannetta, carriera e vita privata della protagonista di Blanca

Maria Chiara Giannetta, carriera professionale

Foggiana, classe 1992, Maria Chiara Giannetta ha mosso i primi passi nella recitazione, seppur amatoriale, a undici anni con alcuni spettacoli teatrali. Sul palcoscenico si ricordano Chicago per la regia di Roberto Galano e Il gatto con gli stivali di Giuseppe Rascio. Per quanto riguarda la tv, il suo esordio è avvenuto nel 2015 con un piccolo ruolo in Don Matteo, prima di sbarcare l’anno successivo in un episodio di L’allieva e nel cast di Baciato dal sole.

La svolta è giunta però nel 2018, quando ha ottenuto il ruolo del capitano dei Carabinieri Anna Olivieri nell’11esima stagione di Don Matteo. Nello stesso anno è apparsa anche sul grande schermo in Ricordi? di Valerio Mieli e Tafanos, oltre ai film Mollami e Bentornato Presidente.

Maria Chiara Giannetta, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita personale, Maria Chiara Giannetta ha sempre scelto il riserbo tanto che non si sa molto circa la sfera sentimentale. Secondo gli ultimi rumors, sarebbe fidanzata con Maurizio Lastrico, compagno di set in Don Matteo, anche se nessuno dei due ha rilasciato commenti ufficiali. Attiva sui social, ha un account Instagram con 110 mila follower dove condivide scatti personali e professionali.