Blanca stasera su Rai1 alle 21,20: dai consigli di Bocelli al cane Linneo, le curiosità della serie

Nuovo appuntamento, stasera 13 dicembre alle 21,20 su Rai1, con Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Al centro della narrazione, le vicende di Blanca Ferrando, ragazza priva della vista che riesce a guadagnarsi un posto nel commissariato di Polizia di Genova. Nel cast anche Enzo Paci, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Blanca, le curiosità sulla serie stasera 13 dicembre 2021 su Rai1

Blanca, l’esordio televisivo del fedele cane Linneo

La giovane Blanca, stagista del commissariato di Polizia, è cieca dall’età di 12 anni a causa di un incidente in cui ha perso la vita la sorella maggiore. Per vivere, si fa accompagnare dal fedele Linneo, cane guida che la aiuta durante i suoi spostamenti. Come ha rivelato Maria Chiara Giannetta in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, però, si tratta di un cane femmina di nome Fiona, al suo esordio davanti alle telecamere. «Ci è stata proposta dalla sua addestratrice, Carolina Basile», ha detto l’attrice. «Vive in una famiglia con due bambine, da cui non vede l’ora di tornare appena possibile».

Blanca, da Genova all’Argentario, tutte le location della serie

La serie si svolge prettamente a Genova, dai piccoli vicoli al porto passando all’università e ai quartieri Voltri e Nervi. Per alcune riprese, però, la troupe si è spostata anche al di fuori della città, girando sul promontorio di Punta Crena a Savona e sul lungomare di Camogli. Alcune scene invece si svolgono sul Monte Argentario e nella cittadina laziale di Formello. «Alcune aree, come gli interni del commissariato, però sono ricostruite in teatro», ha proseguito Giannetta a Tv Sorrisi e Canzoni.

Blanca, la consulenza di Bocelli e la tecnica dell’olofonia

Per la realizzazione della serie, Rai Fiction si è avvalsa di importanti collaborazioni, tra cui spicca quella di Andrea Bocelli. Il tenore ha infatti svolto l’incarico di consulente tecnico e artistico, consigliando anche la protagonista su come muoversi e occupare lo spazio da non vedente: «Ha condiviso con noi la sua esperienza, come l’aver imparato a cavalcare o andare in bicicletta», ha proseguito la protagonista. «Soprattutto però mi ha insegnato a vivere senza paura». Interessante anche l’utilizzo degli effetti scenici, soprattutto in termini di comparto sonoro. L’intera serie sfrutta la tecnica dell’olofonia, capace di replicare fedelmente la percezione umana del suono.