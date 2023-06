Blanca 2, quando va in onda? Cosa si sa sulla nuova stagione

Blanca 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Rai 1, potrebbe debuttare tra settembre e novembre 2023. Le riprese dei nuovi episodi, infatti, si sono già svolte a Genova e si sono concluse i primi giorni di maggio. Tutto sembrerebbe pronto per ripartire.

Blanca 2 potrebbe arrivare ad ottobre 2023

Le ipotesi parlano del prossimo autunno, ma la conferma arriverà solo dopo l’ufficializzazione dei palinsesti Rai. Un’ipotesi è che venga seguito lo schema della prima stagione, con il primo episodio rilasciato a novembre e la fiction conclusasi poco prima di Natale. In questo senso Blanca 2 potrebbe dunque uscire a novembre 2023, a due anni precisi dal lancio della prima stagione. Non è però escluso che possa iniziare prima, magari ad ottobre o addirittura a settembre. Non ancora del tutto scartata, infine, l’ipotesi della messa in onda invernale nei primi mesi del 2024, anche se al momento sembra la meno percorribile.

Il cast della seconda stagione

Per quanto riguarda il cast, la seconda stagione vedrà nuovamente protagonista Blanca Fernando (Maria Chiara Giannetta), che diventerà una vera e propria consulente della Polizia del Commissariato di Genova. Oltre ai casi investigativi, la donna sarà alle prese con il suo passato e con l’intromissione di Sebastiano (Pierpaolo Spollon). Nel cast ci saranno ancora Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella (Federica Cacciola) ed il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci). Immancabile anche la presenza di Linneo, il cane guida che accompagna la protagonista ovunque. Ci sarà spazio, con tutta probabilità, anche per nuovi personaggi su cui però non sono ancora stati diffusi dettagli.