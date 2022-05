Blake Lively al Met Gala 2022: altezza, marito, capelli e film dell’attrice

Blake Lively e il marito Ryan Reynolds erano tra gli host del Met Gala 2022. L’attrice 34enne ha percorso il tappeto rosso con un sontuoso abito cangiante con corsetto, guanti e maxi strascico, in perfetto stile Gilded Glamour, il tema della serata. All’evento erano presenti anche Fedez e Chiara Ferragni.

Blake Lively al Met Gala 2022

Blake Lively e Ryan Reynolds sono stati tra i primi ad arrivare sul red carpet. Lui indossava un completo in velluto firmato Ralph Lauren, mentre la moglie un abito lungo di Atelier Versace. A lasciare a bocca aperta il pubblico, però, è stata la “magia” compiuta proprio dall’attrice di Gossip Girl. Giunta sulle scale antistanti il Met, Lively ha sganciato alcuni drappi del vestito, lasciando scivolare un immenso strascico azzurro, che ha trasformato l’aspetto dell’abito, originariamente color del rame. Per questo, il suo look è stato uno dei più fotografati e iconici dell’evento.

Il tema del Met Gala di quest’anno, in linea con la mostra inaugurata al Metropolitan Museum, celebra la moda americana e le sue icone. Cosa c’è di più iconico della Statua della Libertà? L’abito di Blake Lively cambia colore, passando dal color rame al verdeacqua. Un dettaglio che ricorda proprio il processo di ossidazione che ha dato alla Statua della Libertà il suo celebre colore.

Chi è il marito dell’attrice?

Il marito di Blake Lively è Ryan Reynolds. I due sono sposati dal 2012 e vivono in una villa nella città di Pound Ridge, nello stato di New York, con i loro tre figli, Inez, Betty e James. Nonostante siano due indiscusse star di Hollywood, Lively e Reynolds tendono a tenere la propria vita privata lontano dai riflettori. Lei è conosciuta dal grande pubblico come la protagonista di Gossip Girl, mentre il marito Ryan Reynolds è famoso per i suoi film divertenti o d’azione.

I film in cui ha recitato Blake Lively

Blake Lively è salita alla ribalta per i ruoli di Bridget Vreeland nel film 4 amiche e un paio di jeans e di Serena van der Woodsen nella serie TV Gossip Girl, ha in seguito collaborato con registi quali Ben Affleck in The Town, Oliver Stone in Le belve e Woody Allen in Café Society.