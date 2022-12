Blackpink, il Time le incorona artiste dell’anno: canzoni e record

Il Time ha scelto l’artista dell’anno 2022. Si tratta delle Blackpink, gruppo femminile del K-Pop e ultimo prodotto della discografia di Seul. Già, perché la genesi e la storia della band dei record è frutto di una precisa strategia. Riunite dall’etichetta YG, fra le “Big Three” della Corea del Sud, le ragazze hanno lavorato cinque anni assieme per trovare l’alchimia giusta sul palco. Rap, musica e passi di danza in una struttura di alta formazione hanno dato vita a un gruppo eterogeneo e funzionale. Inoltre, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, solo una delle quattro artiste ha vissuto sempre in patria. Oggi vantano oltre 80 milioni di iscritti al loro canale Youtube, una fanbase immensa sui social e milioni di copie vendute. Il tutto affiancando diversi progetti solisti. Ecco le migliori canzoni e i numeri della band sudcoreana.

LEGGI ANCHE: Compie 10 anni Gangnam Style, la madre delle canzoni K-Pop

Blackpink, formazione e successi della band dell’anno per il Time

«Abbiamo lavorato molto per apparire come superdonne, ma alla fine della giornata siamo ragazze più che normali», ha raccontato al Time Jennie, una delle quattro componenti delle Blackpink. Ed è proprio così che forse, nel 2011, prese vita il progetto che sei anni fa la portò sul tetto del mondo con Rosé, Jisoo e Lisa. Con un nome che incarna le due anime di una donna, il “nero” simbolo di sicurezza e il “rosa” della dolcezza. Il palcoscenico rappresenta il culmine di un percorso rigido e rigoroso. Le quattro hanno seguito cinque anni di formazione in una struttura dell’etichetta discografica YG, imparando a ballare, cantare ed esibirsi insieme. «Lo facciamo con il cuore», ha proseguito Jennie. «Se lo pensassimo come business, non ce la faremmo».

Pur essendo uno dei simboli del K-Pop, soltanto la 27enne Jisoo ha vissuto in Corea del Sud. La 26enne Jennie, pur essendo nata a Seul è cresciuta in Nuova Zelanda. Le 25enni Rosé e Lisa sono invece rispettivamente australiana e thailandese. «Veniamo da culture diverse», ha affermato al Time Rosé. «Questo è solo un vantaggio, soprattutto sul palco». Nel 2016 hanno pubblicato i primi singoli Whistle e Boombayah, quattro anni dopo è arrivato il primo disco, The Album. Lo scorso settembre hanno rilasciato Born Pink, il secondo album con il singolo Pink Venom da 460 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Copie vendute, tour mondiali e follower sui social, tutti i record della band

Il nuovo album ha venduto oltre 2 milioni di copie in appena 48 ore dal debutto, segnando un incredibile record. È a oggi infatti l’unico progetto di una band al femminile capace di raggiungere simili risultati. Ne è nato un tour mondiale che coinvolgerà 27 città anche in Europa. Le Blackpink suoneranno l’8 dicembre a Colonia, prima di esibirsi a Parigi, Berlino e Amsterdam. Assente purtroppo l’Italia, finora mai battuta dalle star del K-Pop. Sul palco hanno ospitato grandi volti della musica americana, tra cui Selena Gomez, con cui hanno inciso il brano Ice Cream, e Usher.

Incredibile il loro successo mondiale, grazie soprattutto alle Blinks, la loro fanbase che le segue ovunque. Su Youtube contano 83,3 milioni di iscritti, dato più alto nella storia della piattaforma. Battuti i colleghi BTS, che devono accontentarsi della medaglia d’argento. La loro fama è dovuta soprattutto ai social network. Su Instagram contano 51 milioni di follower, su TikTok 36,4, mentre su Facebook “soltanto” 12 milioni. Su Youtube tutti i loro brani di maggiore successo hanno sfondato il miliardo di visualizzazioni. Ddu-Du Ddu-du arriva a 1,9 miliardi, Kill this Love 1,7 e Boombayah 1,5.

Non solo band ma anche soliste: i progetti paralleli delle Blackpink

Su Instagram le quattro artiste vantano fra gli 80 e i 60 milioni di follower a testa. Un dato dovuto anche ai loro numerosi progetti da soliste. Ciascuna delle Blackpink infatti ha realizzato brani in proprio e ottenuto contratti milionari con il mondo della moda. È il caso di Lisa che, oltre ad aver pubblicato due singoli, è testimonial di Céline, di proprietà LVMH. Discorso simile per Rosé che dopo On the Ground e Gone è divenuta ambasciatrice mondiale di Yves Saint Laurent. Jennie e Jisoo si sono date alla tv. La prima, modella per Chanel, apparirà il prossimo anno in The Idol, progetto HBO al fianco di The Weeknd. La seconda ha debuttato in Snowdrop ed è già l’attrice coreana più seguita al mondo.