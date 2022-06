Blackout Milano, aria condizionata e caldo record: tutti i disagi

Da due giorni la città di Milano sta vivendo non pochi disagi a causa di un blackout che sta coinvolgendo diverse zone del centro: in una settimana in cui il capoluogo lombardo è stato investito da un’ondata di caldo africano, molti residenti si trovano a non poter utilizzare l’aria condizionata.

Blackout a Milano

Nel pomeriggio di giovedì 16 giugno sono infatti giunte numerose segnalazioni di distacchi di corrente e disservizi, con negozi senza luce e possibilità di usare le casse in tutta l’area tra corso Vittorio Emanuele, via Pattari, via Cardinal Martini e via Santa Tecla. Anche il Duomo è stato colpito dalla mancanza di energia, tanto che è stato costretto a sospendere la possibilità di salire sul tetto con l’ascensore per quasi un’ora. “Siamo spiacenti di comunicare che l’apertura serale delle Terrazze prevista per giovedì 16 giugno è stata cancellata a causa di motivi tecnici legati ai prolungati blackout che stanno interessando il centro di Milano”, ha inoltre annunciato.

Nella cattedrale meneghina la situazione è tornata alla normalità in breve tempo, ma nella notte tra giovedì e venerdì sono state segnalate nuove improvvise interruzioni di corrente e guasti nelle periferie Nord, dalla zona di Affori a viale Certosa. Una situazione non facile considerando che in città le temperature sono fisse sopra i 30 gradi e vi è un’umidità al 50% anche di notte, cosa che spinge i cittadini a tenere acceso il condizionatore 24 ore su 24. Unareti, la società unica per la distribuzione di energia elettrica e gas, ha infatti registrato un ulteriore aumento dei consumi di energia, cresciuti del 10% rispetto alla settimana precedente e del 35% rispetto a maggio. Ha inoltre potenziato il numero delle squadre di pronto intervento per far fronte ad eventuali altri guasti.

Blackout a Milano: come monitorare la situazione

Sul sito di Unareti è infine disponibile sia una chatbot che un motore di ricerca tramite cui, inserendo il proprio indirizzo di casa, si riceveranno informazioni in tempo reale sulla rispettiva utenza. È possibile ricevere aggiornamenti sullo stato della rete anche inviando un messaggio, sempre specificando il proprio indirizzo di fornitura, via sms o whatsapp al numero 339.9958463 o all’account telegram @unareti_bot.