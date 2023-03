BlackBerry, online il trailer del film sul primo smartphone della storia

C’è stato un tempo in cui smartphone era sinonimo di BlackBerry. A cavallo tra la fine degli Anni 90 e il nuovo millennio, l’azienda canadese ha dominato il mercato dei cellulari grazie a un device innovativo e audace. La sua storia, dalla genesi fino ai giorni più bui, sarà fulcro di BlackBerry, nuovo film in uscita a maggio in Canada (ignote le date per il resto del mondo). Alla regia ci sarà Matt Johnson, già autore di Operazione Avalanche. Nel cast figurano, oltre al cineasta stesso, anche Jay Baruchel e Glenn Howerton. Molto simile al biopic The Social Network che racconta Facebook, il film adatterà sul grande schermo l’opera Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry di Jacquie McNish e Sean Silcoff.

BlackBerry, la storia vera dello smartphone che ha ispirato il film di Matt Johnson

Oggi reliquia del passato, BlackBerry ha letteralmente rivoluzionato la telefonia. La trama del film seguirà la nascita del prodotto nelle menti brillanti di Mike Lazaridis (Jay Baruchel) e Doug Frenin (Matt Johnson). Verso la fine degli Anni ’90 infatti progettarono un dispositivo che fosse al tempo stesso un cellulare e un computerino in grado di leggere le email e, soprattutto, navigare su Internet. Non avendo le risorse necessarie per concretizzare la loro idea, si rivolsero all’imprenditore Jim Balsillie (Glenn Howerton), ex co-Ceo dell’azienda canadese. Alla sua uscita nel 1999 il telefonino colpì tutti, tanto che divenne ben presto un vero must have dell’epoca. Non c’era uomo d’affari o professionista che non volesse affidarsi al BlackBerry. Di facile utilizzo ed ergonomico, spiccava soprattutto per la tastiera qwerty da utilizzare con entrambi i pollici.

Il film di Matt Johnson racconta però non solo la genesi del BlackBerry, ma anche i suoi periodi più bui con prototipi inconcludenti e i guai sul mercato. Emblematica la scena, presente nel primo trailer pubblicato in Rete, in cui Lazaridis e Frenin assistono impotenti a Steve Jobs ed Apple che annunciano il primo iPhone. Il melafonino e i numerosi progetti con software Android, tra cui Samsung, segneranno infatti il declino del BlackBerry che in appena 10 anni dovette lasciare la vetta del mercato a nuovi smartphone. Per anni comunicatore aziendale per eccellenza, prima di arrendersi ha scatenato nella società competizione, lotte intestine e tradimenti fra colleghi. Il film, presentato in anteprima alla Berlinale 2023, racconterà la storia ricordando da vicino altri biopic come il già citato The Social Network, ma anche Moneyball o La grande scommessa.

Da OnwardMobility alla cybersicurezza, gli ultimi anni dell’azienda

Il BlackBerry oggi è un lontano ricordo. Incapace di reggere la competizione sul mercato, l’azienda decise di mantenere il proprio sistema operativo anche quando il mondo si spostava sul duopolio iOS-Android. Per anni ha inoltre mantenuto la tastiera fisica, quando invece il touchscreen aveva già soppiantato l’ordine mondiale della telefonia. Nemmeno l’accordo prima con TCL e poi con la startup indiana OnwardMobility hanno sortito effetti e ad inizio 2022 ogni progetto di un nuovo smartphone è tramontato. Offline anche il sistema operativo dell’azienda, tanto che funzionano ancora soltanto i nuovi modelli che supportano Android tra cui il Key 2. Oggi infatti BlackBerry è attiva soprattutto come fornitrice di nuovi software per aziende e servizi di cybersicurezza.