Black Out – Vite sospese stasera su Rai1: trama e cast della serie

Stasera 23 gennaio, alle 21.25 su Rai1, inizia Black Out – Vite sospese, serie tv con protagonista Alessandro Preziosi. Mistery-drama ambientato in Trentino, racconta la storia dei clienti di un lussuoso albergo che, a seguito di una slavina, si ritrovano imprigionati in attesa dei soccorsi. Fra questi ci sono un famoso broker dal passato oscuro, un primario di un pronto soccorso, un meccanico con forti problemi economici e una giovane carabiniera. Alcuni di loro tuttavia nascondono profondi segreti che potrebbero sconvolgere la vita di tutti. Nel cast anche Rike Schmid, Marco Rossetti, Caterina Shulha e Aurora Ruffino. Alla regia Riccardo Donna, già dietro la macchina da presa di Un Medico in famiglia, Nero Wolfe e Cuori. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Black Out – Vite sospese, trama e cast della serie tv stasera 23 gennaio 2023 su Rai1

La trama della serie tv ha inizio la vigilia di Natale in un albergo nella Valle del Vanoi, in Trentino. A causa di un’improvvisa slavina, i clienti si ritrovano bloccati all’interno senza elettricità e comunicazioni con l’esterno e con gli abitanti del paesino vicino, anch’essi tagliati fuori dal mondo. Fra i turisti che alloggiano nell’hotel c’è Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi), famoso broker che si stava godendo una vacanza con i due figli Elena e Riccardo (Federico Russo). Non ha badato a spese, tanto da prendere la suite più costosa di tutta la struttura. Durante la notte si imbatte in Marco Raimondi (Marco Rossetti), ospite dello stesso albergo con la compagna Irene (Caterina Shulha), giovane infermiera dell’est Europa. Meccanico che ha appena sanato i suoi debiti, Marco sembrerebbe fuori luogo in una struttura di lusso, ma non è così.

Poco distante dall’albergo vivono Anita (Juju di Domenico) e sua madre Claudia (Rike Schmid), primario di un pronto soccorso, rispettivamente figlia ed ex moglie di Marco. Le due sono costantemente sotto scorta, in quanto testimoni oculari di un omicidio ad opera della Camorra per mano di uno spietato boss criminale. Si scopre molto presto che il mandante non è altri che il fratello di Giovanni, anch’egli legato a doppio filo con la malavita per via della sua famiglia. La testimonianza di Claudia rischia di distruggere la sua vita, per questo ha intenzione di eliminarla prima che possa parlare. Quando Elena, giovanissima figlia di Giovanni, finisce in coma dopo la valanga, solo Claudia può salvarla. Un destino bizzarro che metterà in contatto tutti i personaggi della storia fino a un finale ricco di colpi di scena. Sul posto anche Lidia Ercoli (Aurora Ruffino), appuntato dei Carabinieri.

Black Out, numero di puntate e location della serie tv stasera 23 gennaio 2023 su Rai1

La serie tv con Alessandro Preziosi conta otto puntate, che andranno in onda in quattro appuntamenti. Il mistery-drama tornerà domani 24 gennaio, sempre alle 21.25 su Rai1, e proseguirà il 30 gennaio. Finale di stagione previsto per il 6 febbraio, il giorno prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Il soggetto è opera di Michelangelo La Neve, già autore assieme ai Manetti Bros del copione di Diabolik. La sceneggiatura vanta invece il contribuito di Peppe Millanta e Michela Straniero, penne di Nero a metà, e di Andrea Valagussa, autore di Fino all’ultimo battito. Quanto alle location, Black Out è stata girata nel Trentino orientale. Il paesino di Valdena, dove si svolgono le vicende, è in realtà Caoria, frazione di Canal San Bovo. La troupe ha realizzato le riprese anche in Val Canali e Val Venegia. L’hotel è in realtà villa Welsperg, centro visitatori del parco naturale di Paneveggio.